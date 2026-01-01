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ГАСО республики Татарстан, ID34
Билеты от 1500₽
Киноафиша ГАСО республики Татарстан, ID34

ГАСО республики Татарстан, ID34

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Музыкальные шедевры в Концертном зале имени Чайковского

Приглашаем вас на яркий вечер классической музыки, который состоится в Концертном зале имени Чайковского. На сцене выступит ГАСО республики Татарстан, подготовившее удивительную программу, включающую произведения великих композиторов.

Программа мероприятия

В программе вечера:

  • Людвиг ван Бетховен — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 37.
  • Рихард Штраус — «Альпийская симфония», соч. 64.

О произведениях

Концерт № 3 Бетховена примечателен своей глубокой эмоциональной насыщенностью и виртуозной фортепианной партией. Он стал одним из самых значимых произведений для фортепиано в классической музыке и был написан в период между 1800 и 1803 годами.

«Альпийская симфония» Рихарда Штрауса — это музыкальная картина, вдохновленная природой Альп. Сложность и многослойность этой симфонии делают её настоящим шедевром симфонической литературы.

Не упустите возможность

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в исполнении профессионалов. Классическая музыка в зале имени Чайковского — это всегда неповторимые эмоции и незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт ГАСО республики Татарстан, ID34

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Октябрь
28 октября среда
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
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