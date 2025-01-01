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ГАСО, А.Титов
Киноафиша ГАСО, А.Титов

ГАСО, А.Титов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Проверка материала
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Проверка материала
30 июля в 20:00 Stage Standup Club
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Дудук и орган при свечах. Две стихии
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Дудук и орган при свечах. Две стихии
7 декабря в 18:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
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8 августа в 21:00 Университетская набережная, 13
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