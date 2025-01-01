ГАСК, дирижёр - В. Полянский. К 120-летию Д. Шостаковича

Приглашаем вас на уникальный вечер классической музыки, который посвящён 120-летию со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. Под звуки фортепиано, исполнимого Дмитрием Шишкиным, вы погрузитесь в мир музыки, где классика встречается с новаторством.
На сцене Государственной академической симфонической капеллы России вы услышите дирижера Валерия Полянского, который известен своим мастерством и глубиной интерпретации произведений Шостаковича.
Программа включает в себя:
Концертный жанр занимал важное место в творчестве Моцарта. Он создал 27 концертов для фортепиано с оркестром, которые стали образцом классического стиля. Симфония Шостаковича также обладает удивительной историей. Она была написана в контексте первой российской революции, каждая часть носит ярчайшие названия, отражающие ключевые события того времени.
Артисты создадут атмосферу, в которой музыка передаст зрителю зримые образы народной трагедии и станет выразителем исторической памяти. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!