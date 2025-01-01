ГАСК, дирижёр - В. Полянский. К 120-летию Д. Шостаковича

Концерт к 120-летию Д. Шостаковича в Москве

Приглашаем вас на уникальный вечер классической музыки, который посвящён 120-летию со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. Под звуки фортепиано, исполнимого Дмитрием Шишкиным, вы погрузитесь в мир музыки, где классика встречается с новаторством.

Исполнители

На сцене Государственной академической симфонической капеллы России вы услышите дирижера Валерия Полянского, который известен своим мастерством и глубиной интерпретации произведений Шостаковича.

Программа концерта

Программа включает в себя:

Первое отделение: Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор, KV 488 Шостакович – «Из еврейской народной поэзии», вокальный цикл для сопрано, контральто и тенора в сопровождении фортепиано, op. 79

Второе отделение: Шостакович – Симфония № 11 («1905 год»), соль минор, op. 103



Интересные факты

Концертный жанр занимал важное место в творчестве Моцарта. Он создал 27 концертов для фортепиано с оркестром, которые стали образцом классического стиля. Симфония Шостаковича также обладает удивительной историей. Она была написана в контексте первой российской революции, каждая часть носит ярчайшие названия, отражающие ключевые события того времени.

Артисты создадут атмосферу, в которой музыка передаст зрителю зримые образы народной трагедии и станет выразителем исторической памяти. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!