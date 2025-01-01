Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ГАСК, дирижёр - В. Полянский. К 120-летию Д. Шостаковича
Билеты от 400₽
Киноафиша ГАСК, дирижёр - В. Полянский. К 120-летию Д. Шостаковича

ГАСК, дирижёр - В. Полянский. К 120-летию Д. Шостаковича

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Концерт к 120-летию Д. Шостаковича в Москве

Приглашаем вас на уникальный вечер классической музыки, который посвящён 120-летию со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича. Под звуки фортепиано, исполнимого Дмитрием Шишкиным, вы погрузитесь в мир музыки, где классика встречается с новаторством.

Исполнители

На сцене Государственной академической симфонической капеллы России вы услышите дирижера Валерия Полянского, который известен своим мастерством и глубиной интерпретации произведений Шостаковича.

Программа концерта

Программа включает в себя:

  • Первое отделение:
    • Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор, KV 488
    • Шостакович – «Из еврейской народной поэзии», вокальный цикл для сопрано, контральто и тенора в сопровождении фортепиано, op. 79
  • Второе отделение:
    • Шостакович – Симфония № 11 («1905 год»), соль минор, op. 103

Интересные факты

Концертный жанр занимал важное место в творчестве Моцарта. Он создал 27 концертов для фортепиано с оркестром, которые стали образцом классического стиля. Симфония Шостаковича также обладает удивительной историей. Она была написана в контексте первой российской революции, каждая часть носит ярчайшие названия, отражающие ключевые события того времени.

Артисты создадут атмосферу, в которой музыка передаст зрителю зримые образы народной трагедии и станет выразителем исторической памяти. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
27 августа в 20:00 Daddy Pub
от 600 ₽
Ульяна Милошенко
18+
Поп
Ульяна Милошенко
2 ноября в 18:00 Petter
от 4000 ₽
Amigos Trio
12+
Акустика
Amigos Trio
25 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше