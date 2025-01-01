Меню
Gary Moore Tribute
Киноафиша Gary Moore Tribute

Gary Moore Tribute

18+
Продолжительность 120 минут
Возраст 18+

О концерте

Трибьют Гари Мура в клубе Jagger

В клубе Jagger состоится уникальный трибьют Гари Мура, великого музыканта, известного своими роковыми и блюзовыми композициями. Проект, созданный в 2013 году талантливым гитаристом Артуром Асряном из Санкт-Петербурга, обещает незабываемый вечер для всех поклонников жанров.

Группа Gary Moore Tribute — первый и единственный трибьют «белого волшебника блюза» в России. В ее состав входят исполнители, способные воссоздать энергетику и атмосферу концертов самого Гари Мура. Голос проекта, Александр Кольцов, — харизматичный и яркий вокалист, который уже успел покорить сердца слушателей на различных музыкальных площадках нашей страны.

Вы сможете насладиться не только известными хитами, но и более глубокими композициями из рокового и блюзового периодов творчества Гари Мура. Музыканты Gary Moore Tribute выразительно и мастерски исполнят уникальные композиции, погружая зрителей в мир музыки маэстро.

Состав группы:

  • Артур Асрян — гитара
  • Александр Кольцов — вокал
  • Арина Яблочкина, Анна Стахова — бэк-вокал
  • Александр Кропотов — бас-гитара
  • Григорий Бажанов — клавиши
  • Михаил Бошин — барабаны

Не упустите шанс посетить этот концерт и окунуться в мир качественной музыки, которую по достоинству оценят как давние поклонники Гари Мура, так и новые слушатели.

Купить билет на концерт Gary Moore Tribute

Апрель
17 апреля пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

