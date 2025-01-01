Gary Moore Tribute: Вечер Роковой Ностальгии в Jagger

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Gary Moore Tribute – первый и единственный в России трибьют величайшему музыканту, известному как «белый волшебник блюза» – Гари Муру. Этот проект был основан в 2013 году талантливым гитаристом из Санкт-Петербурга Артуром Асряном.

Знакомство с Артистами

Голос проекта принадлежит Александру Кольцову – яркому и экспрессивному исполнителю, который уже успел покорить множество музыкальных площадок России. В его исполнении вы услышите не только роковые, но и блюзовые хиты Гари Мура, которые заставят ваше сердце трепетать.

Состав Музыкантов

В команде Gary Moore Tribute собраны лучшие музыканты:

Артур Асрян – гитара

Александр Кольцов – вокал

Арина Яблочкина, Анна Стахова – бэк-вокал

Александр Кропотов – бас-гитара

Григорий Бажанов – клавиши

Михаил Бошин – барабаны

Что ждет зрителей?

Вас ожидает незабываемый вечер, наполненный энергией и мастерством. Музыканты проекта воссоздадут уникальные композиции Гари Мура, передавая его дух и атмосферу. Приготовьтесь к погружению в мир роковой и блюзовой музыки, где каждая нота будет исполнена с душой.

Не упустите шанс стать частью этого исключительного шоу и насладиться вечером, который запомнится надолго!