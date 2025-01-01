Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Gary Moore Tribute
Киноафиша Gary Moore Tribute

Gary Moore Tribute

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Gary Moore Tribute: Вечер Роковой Ностальгии в Jagger

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Gary Moore Tribute – первый и единственный в России трибьют величайшему музыканту, известному как «белый волшебник блюза» – Гари Муру. Этот проект был основан в 2013 году талантливым гитаристом из Санкт-Петербурга Артуром Асряном.

Знакомство с Артистами

Голос проекта принадлежит Александру Кольцову – яркому и экспрессивному исполнителю, который уже успел покорить множество музыкальных площадок России. В его исполнении вы услышите не только роковые, но и блюзовые хиты Гари Мура, которые заставят ваше сердце трепетать.

Состав Музыкантов

В команде Gary Moore Tribute собраны лучшие музыканты:

  • Артур Асрян – гитара
  • Александр Кольцов – вокал
  • Арина Яблочкина, Анна Стахова – бэк-вокал
  • Александр Кропотов – бас-гитара
  • Григорий Бажанов – клавиши
  • Михаил Бошин – барабаны

Что ждет зрителей?

Вас ожидает незабываемый вечер, наполненный энергией и мастерством. Музыканты проекта воссоздадут уникальные композиции Гари Мура, передавая его дух и атмосферу. Приготовьтесь к погружению в мир роковой и блюзовой музыки, где каждая нота будет исполнена с душой.

Не упустите шанс стать частью этого исключительного шоу и насладиться вечером, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)
6+
Джаз
Група Feelin's и Boris Savoldelli (Россия-Италия)
30 сентября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
12+
Поп Рок
Хижина музыканта
14 декабря в 19:00 Jagger
от 1500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
30 августа в 19:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше