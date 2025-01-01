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Garvitan
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Garvitan

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение с GarVitAn

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы GarVitAn! Это уникальное сочетание трех талантливых музыкантов, которые создают невероятную атмосферу с помощью множества инструментов и мощной энергии.

Кто такие GarVitAn?

Группа состоит из вокалистки, гитариста с микрофоном и человека-оркестра, который удивляет зрителей своим умением играть на различных инструментах и одновременно петь. Каждый концерт — это живая импровизация, полная неожиданных поворотов и музыки, которая заставляет танцевать!

Что вас ожидает?

GarVitAn представит живые каверы на ваши любимые песни, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Танцевальные ритмы, бубны и шейкеры создадут атмосферу настоящего праздника, где каждый сможет проявить свои танцевальные навыки.

Не пропустите!

Если вы ищете способ провести вечер с позитивом и хорошей музыкой, приходите на концерт GarVitAn. Обещаем, что вы не сможете усидеть на месте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 15 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

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