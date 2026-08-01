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Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом
Киноафиша Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Гарри Топора и Тони Раут в Санкт-Петербурге

Приглашаем на грандиозный летний концерт, приуроченный к дню рождения проекта Гарри Топора и Тони Раут! Мероприятие пройдет под открытым небом на площадке «Территория», расположенной во дворе ДК Горбунова. Ожидайте незабываемую атмосферу и множество сюрпризов.

Программа вечера

Концерт порадует зрителей любимыми хитами, проверенными временем, а также новыми треками, которые стали настоящими боевиками на музыкальных площадках. Гарри Топор и Тони Раут представят уникальную программу, которая объединит музыку разных лет.

Фирменный стиль исполнителей

Мрачная эстетика, черный юмор и впечатляющая подача — все это давно стало визитной карточкой артистов. Представленный музыкальный стиль и харизматичное исполнение не оставят никого равнодушным и подарят зрителям множество ярких эмоций.

Комфортная площадка

Концерт пройдет на летней площадке «Территория», которая предлагает вместительный танцпол, бары с разнообразными напитками, авторский стрит-фуд и удобную ВИП-трибуна. Не упустите возможность насладиться живым выступлением в отличной атмосфере!

Купить билет на концерт Гарри Топор и Тони Раут. Большой концерт под открытым небом

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Август
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