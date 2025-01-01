Спектакль Гарри Поттер

Новогодний спектакль для фанатов Гарри Поттера

Погрузитесь в мир магии и волшебства вместе с Гарри Поттером и его друзьями! Вас ждет увлекательное приключение в Хогвартсе, где добро противостоит злу, а отвага и дружба творят настоящие чудеса.

Сюжет

В Хогвартсе проводится «Турнир Трех Волшебников», который объединяет чемпионов трех школ магии. Однако, загадочным образом Гарри Поттер становится четвертым участником. Испытания турнира осложняются вмешательством приспешников Темного Лорда, стремящихся найти таинственное «Пророчество». Используя заклинание «Империо», они пытаются обратить чемпионов турнира на свою сторону. Гарри предстоит противостоять злу, сразиться с Темным Лордом и найти в себе силы спасти друзей и выиграть Турнир.

Программа:

Welcome-программа в фойе (1 час): Распределение по факультетам Хогвартса с Профессором Грюмом.

Живое выступление Русалки Темных Вод.

Викторина от студентки Коктевран с тематическими призами.

Мастер-классы: Полеты на метлах (возможно, с использованием моноколеса). Игра в квиддич.

Примерка мантии-невидимки от Гриффиндор.

Активности: «Кое-что нащупал» от Питера Петтигрю. Встреча с зеркальными шахматами и настоящим дементором.

Спектакль (1 час 15 минут): Захватывающий сюжет с элементами магии.

Большие иллюзионы, полеты на метле, акробатические номера.

Постановочные бои и трюки.

Живой вокал и танцы.

Элементы тесла-шоу, лазерного и огненного представлений.

Видеопроекции и спецэффекты.

Полезная информация:

Дети до 4 лет проходят бесплатно с родителями (без отдельного места).

Сменная обувь не обязательна, но желательна.

Стоимость билетов одинакова для взрослых и детей.

Родители могут сопровождать детей до 12 лет на Welcome-программе, после чего дождаться окончания спектакля в фойе.

Не упустите возможность провести этот день в атмосфере волшебства и приключений! Билеты доступны в продаже, торопитесь, магия уже близко.