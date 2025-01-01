Спектакль Гарри Поттер

Погрузитесь в мир магии и волшебства вместе с Гарри Поттером и его друзьями! Вас ждет увлекательное приключение в Хогвартсе, где добро противостоит злу, а отвага и дружба творят настоящие чудеса.
Сюжет
В Хогвартсе проводится «Турнир Трех Волшебников», который объединяет чемпионов трех школ магии. Однако, загадочным образом Гарри Поттер становится четвертым участником. Испытания турнира осложняются вмешательством приспешников Темного Лорда, стремящихся найти таинственное «Пророчество». Используя заклинание «Империо», они пытаются обратить чемпионов турнира на свою сторону. Гарри предстоит противостоять злу, сразиться с Темным Лордом и найти в себе силы спасти друзей и выиграть Турнир.
Программа:
Welcome-программа в фойе (1 час):
Спектакль (1 час 15 минут):
Полезная информация:
Дети до 4 лет проходят бесплатно с родителями (без отдельного места).
Сменная обувь не обязательна, но желательна.
Стоимость билетов одинакова для взрослых и детей.
Родители могут сопровождать детей до 12 лет на Welcome-программе, после чего дождаться окончания спектакля в фойе.
Не упустите возможность провести этот день в атмосфере волшебства и приключений! Билеты доступны в продаже, торопитесь, магия уже близко.