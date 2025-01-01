Концерт музыки из вселенной Гарри Поттера

Приглашаем вас стать свидетелями настоящей музыкальной магии! В Доме Simple Music, находящемся на территории современного арт-пространства Хлебозавод №9, прозвучит новогодняя программа «Гарри Поттер. Волшебный мир фэнтези». Погрузитесь в мир сказки и волшебства с любимыми мелодиями, сочетающими атмосферу самого волшебного сезона в году.

Композитор Джон Уильямс черпает вдохновение из классической музыки, создавая уникальные звуковые полотна. Его произведения не только украшают фильмы, но и становятся самостоятельными шедеврами. Одним из таких примеров является главная тема поттерианы — Тема совы Хедвиг. Эта культовая композиция знакома даже тем, кто никогда не смотрел фильмы о Гарри Поттере. Наполненная магией и тайной, она захватывает слушателя с первых нот благодаря звону колокольчиков, гармонично вплетенных в музыкальную ткань.

Программа концерта

Hedwig's theme

Hogwarts Christmas

In Hogwarts

The Sorcerer’s Stone

Dumbledore & Resurrection Stone

Nimbus 2000

Baby Harry

Statues Leaving Hogwarts

Professor Umbridge

Harry in Winter

Potter Waltz

Harry’s Wondrous World

*в программе возможны изменения

О коллективе

Simple Music Ensemble — это коллектив профессиональных музыкантов, которые исполняют любимую музыку на нестандартных площадках. Их репертуар включает выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальную музыку и прочувствованные аранжировки киношедевров. Гибкость формата, возможность самостоятельного выбора программы и неожиданные локации делают выступления ансамбля уникальными.

С момента основания в 2018 году, коллектив стремительно развивался, выступив более чем на 50 концертах в России и Европе. Руководитель ансамбля Григорий Волков получил образование в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, а также в Высшей школе музыки в Веймаре и Берне. Его опыт работы с разными музыкальными коллективами, включая Камерный оркестр Цюриха, внес значительный вклад в успех Simple Music Ensemble.

Категория: 3+

Продолжительность: 2 отделения по 35 минут (1 антракт)