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Гарри Поттер. Тайна запретного леса
Киноафиша Гарри Поттер. Тайна запретного леса

Спектакль Гарри Поттер. Тайна запретного леса

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магическое приключение для детей и всей семьи

Погрузитесь в волшебный мир Хогвартса вместе с любимыми героями! Спектакль "Гарри Поттер. Тайна запретного леса" подарит детям незабываемое приключение, где они смогут почувствовать себя настоящими учениками школы магии.

Интерактивный сюжет и магические уроки

В течение полутора часов юные волшебники попадут в мир чудес и волшебства: их ждут уроки зельеварения, изучение заклинаний и участие в увлекательном матче по квиддичу. Каждый ребёнок сможет получить свою волшебную палочку и пройти церемонию распределения по факультетам с помощью знаменитой шляпы!

Костюмы и эффекты

Артисты спектакля будут облачены в костюмы, созданные мастерами известного проекта "Маска" на НТВ. Особый интерес вызывает то, что сценарий постановки был создан при помощи нейросети, что добавляет интерактивности и современных технологий в волшебную историю.

Захватывающее шоу и спецэффекты

Помимо волшебных уроков, гостей ждут впечатляющие шоу: мыльных пузырей, 3D-звук, оригинальные видеоинсталляции, а также фокусы и иллюзион. Крио-шоу и тесла-шоу добавят зрелищности и создадут атмосферу настоящей магии.

Новый год в магической атмосфере

Поскольку спектакль проходит в преддверии Нового года, всех гостей ждёт встреча с Дедом Морозом, который поздравит маленьких волшебников с наступающим праздником.

Спектакль обещает стать ярким событием, объединяющим магию, творчество и современные технологии в одном увлекательном представлении для всей семьи.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 декабря
Дом молодежи «Атлант» Санкт-Петербург, Руставели, 37
12:00 от 700 ₽

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5 декабря 2024 07:01
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