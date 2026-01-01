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Гарри Поттер. Simple Music Ensemble
Билеты от 700₽
Киноафиша Гарри Поттер. Simple Music Ensemble

Гарри Поттер. Simple Music Ensemble

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыка волшебной саги в исполнении Nella Musica Orchestra

В камерном зале Московского международного Дома музыки выступит камерный оркестр Nella Musica Orchestra, созданный в мае 2021 года из выпускников Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных. Оркестр стал известен благодаря исполнению саундтреков к популярным фильмам, которые сопровождаются видеоинсталляциями.

В программе концерта — музыка из франшизы «Гарри Поттер». Зрителей ждут известные композиции Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла, что делает это шоу особенно интересным для поклонников волшебной серии о Гарри Поттере. Возрастное ограничение — от шести лет.

Мультимедийный концерт «Гарри Поттер» с видеоинсталляцией позволит зрителям ощутить атмосферу удивительной вселенной, созданной Джоан Роулинг. Знаковые треки, звучащие в сочетании с видеоартом, перенесут аудиторию в мир саги о юном волшебнике, от его первой встречи с Хогвартсом до эпических битв с Темным Лордом.

Состав и репертуар оркестра

Nella Musica Orchestra состоит из талантливых выпускников Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных. Коллектив был создан под руководством Екатерины Кочетковой и активно исполняет саундтреки не только к фильмам о Гарри Поттере, но и к работам таких режиссеров, как Хаяо Миядзаки, Тим Бёртон, Джордж Лукас, Люк Бессон, Кристофер Нолан и Альфонсо Куарон.

Продолжительность мероприятия

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут. Обратите внимание, что программа может изменяться.

 

Купить билет на концерт Гарри Поттер. Simple Music Ensemble

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Октябрь
24 октября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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