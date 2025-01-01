«Гарри Поттер. Симфонический саундтрек» в Кремлёвском дворце

31 октября 2025 года на сцене Большого зала Кремлёвского Дворца состоится выступление Симфонического оркестра под руководством Сергея Акимова. В этот вечер зрители смогут окунуться в атмосферу чудес и невероятных приключений с концертной программой «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек». Оркестр исполнит самые узнаваемые мелодии из фильмов о Гарри Поттере.

Магия на сцене

Но это будет не просто концерт – на сцену выйдет коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырёх факультетов были собраны самые талантливые студенты:

Скрипки из Гриффиндора

Альты и виолончели из Слизерина

Деревянные духовые из Пуффендуя

Медные духовые и ударные – из Когтеврана

Концерт будет сопровождаться чтением отрывков из книг Джоан Роулинг в исполнении профессионального диктора, костюмированными постановками и визуальным шоу. В гербовом фойе Кремлёвского дворца всех поступающих магов и волшебников встретит Дамблдор, поэтому не забудьте взять с собой мантии ваших факультетов!

Звезды вечера

Воплощённый в кино мировой литературный бестселлер конца девяностых до сих пор завораживает сердца людей по всему миру. Вероятно, нет ни одного человека, который бы не смотрел фильм о Гарри Поттере сам, с детьми или даже с внуками.

Музыка оскароносного Джона Уильямса стала визитной карточкой волшебного мира магов и маглов, злодеев и героев, сказочных персонажей и фантастических тварей.

Сергей Акимов – один из выдающихся молодых дирижёров России. С отличием окончив Московскую консерваторию, он уже успел заявить о себе на международной арене, а также является дирижёром Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки. В его ряду достижения – участие в Итальянской оперной академии Риккардо Мути и лавры XVI Международного конкурса имени Димитрия Митропулоса. Он продолжает работать как дирижёр-стажёр Национального филармонического оркестра России с художественным руководителем Владимиром Спиваковым.

Продолжительность концерта составляет до 2 часов с антрактом. Пусть этот вечер станет для вас волшебным путешествием в мир Гарри Поттера!