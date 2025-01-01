Симфонический концерт «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек»

28 октября на сцене Дворца Искусств Ленинградской Области пройдет уникальное выступление симфонического оркестра под управлением молодого талантливого дирижера Сергея Акимова. В преддверии Хэллоуина зрителей ждет незабываемая вечерняя программа с волшебной музыкой, основанной на всемирно известной франшизе о Гарри Поттере.

Завораживающая атмосфера

Эта концертная программа обещает погрузить зрителей в мир чудес и захватывающих приключений. В исполнении оркестра прозвучат главные музыкальные темы из всех фильмов о Гарри Поттере, создавая неповторимую атмосферу, знакомую многим поколениями зрителей.

Юные маги на сцене

Особенность этого концерта в том, что на сцене выступит не просто оркестр, а коллектив юных магов — студентов школы Хогвартс. Самые талантливые музыканты были собраны с четырех факультетов: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя и медные духовые с ударными из Когтеврана. Это придаст концерту дополнительный магический шарм.

Чтение произведений Джоан Роулинг

Концерт будет сопровождаться чтением отрывков из книг Джоан Роулинг в исполнении диктора Всеволода Кузнецова, известного своим голосом Волан-де-Морта, а также несколькими костюмированными постановками, которые сделают вечер ещё более увлекательным.

О дирижере

Сергей Акимов — один из самых многообещающих молодых дирижеров России. Он окончил Московскую консерваторию с отличием и зарекомендовал себя как главный дирижер оркестра RockestraLive. В 2018 году он стал финалистом дирижёрского конкурса в Зальцбурге и управлял оркестром Camerata Salzburg в рамках Зальцбургского фестиваля. Сегодня Сергей также является дирижёром Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки.

Приходите на этот волшебный концерт и позвольте себе окунуться в мир магии и музыки, который завораживает сердца людей по всему миру!