Кулинарный мастер-класс в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное мероприятие “Рождество в Хогвартсе”, которое обеспечит вам незабываемые минуты волшебства и кулинарного творчества. Продолжительность спектакля составляет 3 часа и состоит из захватывающего мастер-класса по приготовлению блюд, вдохновленных миром Гарри Поттера.

Что вас ждет

Тыквенный крем-суп

Пирожки миссис Уизли с курицей и пряностями

Имбирное печенье факультетов

Горячее сливочное пиво

Примечание: чай и вода входят в стоимость мероприятия и предоставляются в неограниченном количестве.

Фотосессия и рецепты

Не забудьте сделать памятные фотографии! Наш фотограф запечатлеет самые яркие моменты вашего кулинарного мастерства. По окончании мастер-класса все участники получат доступ к книге рецептов от “Вилка События” в Telegram-боте.

Не пропустите!

Это уникальное событие создано для истинных поклонников волшебного мира Гарри Поттера. Откройте для себя тайны кулинарии вместе с лучшими традициями Хогвартса!