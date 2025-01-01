Меню
Гарри Поттер. Рождество в Хогвартсе
Гарри Поттер. Рождество в Хогвартсе

18+
Возраст 18+

О выставке

Кулинарный мастер-класс в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное мероприятие “Рождество в Хогвартсе”, которое обеспечит вам незабываемые минуты волшебства и кулинарного творчества. Продолжительность спектакля составляет 3 часа и состоит из захватывающего мастер-класса по приготовлению блюд, вдохновленных миром Гарри Поттера.

Что вас ждет

  • Тыквенный крем-суп
  • Пирожки миссис Уизли с курицей и пряностями
  • Имбирное печенье факультетов
  • Горячее сливочное пиво

Примечание: чай и вода входят в стоимость мероприятия и предоставляются в неограниченном количестве.

Фотосессия и рецепты

Не забудьте сделать памятные фотографии! Наш фотограф запечатлеет самые яркие моменты вашего кулинарного мастерства. По окончании мастер-класса все участники получат доступ к книге рецептов от “Вилка События” в Telegram-боте.

Не пропустите!

Это уникальное событие создано для истинных поклонников волшебного мира Гарри Поттера. Откройте для себя тайны кулинарии вместе с лучшими традициями Хогвартса!

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Вилка события Краснодар, Кубанская наб., 42
от 4800 ₽

