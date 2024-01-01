Спектакль Гарри Поттер: Похищение кубка

Квест «Гарри Поттер: Похищение кубка» в Санкт-Петербурге — приключение в Хогвартсе

Темные силы снова плетут заговор! Могущественный магический артефакт — Кубок огня — исчез прямо из Хогвартса. Говорят, его украли последователи Того-Кого-Нельзя-Называть и спрятали в недоступном месте. Без Кубка огня Хогвартсу грозит опасность, и теперь только юные волшебники могут вернуть его обратно!

Квест «Гарри Поттер: Похищение кубка» в Санкт-Петербурге переносит детей и взрослых в мир Поттерианы, где каждая локация напоминает любимые сцены из фильмов. У вас есть возможность погрузиться в настоящее магическое приключение в стиле Хогвартса. Вместе с известными героями вселенной Гарри Поттера команда отправится в удивительное путешествие:

Что вас ждет на квесте

Пробираться в лавку на Косом переулке, где спрятаны редкие магические артефакты и инструменты;

Использовать Исчезательный шкаф, чтобы телепортироваться в самое сердце сокровищницы банка гоблинов «Гринготтс»;

Заглянуть в таинственный Омут памяти, чтобы разгадать секрет прошлого;

Сразиться со злом, чтобы выкрасть Кубок и вернуть его в Хогвартс!

Этот магический квест в стиле Гарри Поттера создан для детей от 6 лет, подростков и их родителей. Он идеально подходит для дня рождения, школьного праздника или семейного похода в квест. Красивые декорации, антураж школы магии, заклинания и головоломки делают игру увлекательной и атмосферной.

«Гарри Поттер: Похищение кубка» — лучший выбор для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим учеником Хогвартса и совершить подвиг, о котором будут помнить даже в волшебном мире!