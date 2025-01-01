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Гарри Поттер: Оркестр Sonorus
Киноафиша Гарри Поттер: Оркестр Sonorus

Гарри Поттер: Оркестр Sonorus

Симфонические шедевры из фильма "Гарри Поттер" в исполнении камерного оркестра «Sonorus» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Симфонические шедевры из фильма "Гарри Поттер" в исполнении камерного оркестра «Sonorus». Недавно мы уже встречались с этими талантливыми музыкантами в Кирове, и вот они снова отправляются к нам с обновленной программой! Герои Гарри Поттера стали неотъемлемой частью литературного и кинематографического мира, а знаменитый композитор Джон Уильямс своей гениальной музыкой добавил этой истории невероятное волшебство.

Оскароносный музыкант создал мелодии, которые остаются в нашей памяти уже более двух десятилетий. Теперь «Sonorus» превращает эти магические звуки в живое исполнение. Этот камерный оркестр, состоящий из молодых виртуозов Московской консерватории, представляет лучшие саундтреки последних десятилетий в новом свете.

От струнных до деревянных и медных духовых инструментов, они передают атмосферу больших симфонических составов, оживляя великолепные композиции. Концерты «Sonorus» становятся семейным событием, приглашая всех насладиться вечером под звуки великих произведений человечества. Пусть звучит Sonorus!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 1200 ₽
Казань, 5 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
16:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
Уфа, 25 октября
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
16:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Самара, 26 октября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 1200 ₽

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