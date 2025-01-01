Гарри Поттер: Оркестр Sonorus

Симфонические шедевры из фильма "Гарри Поттер" в исполнении камерного оркестра «Sonorus». Недавно мы уже встречались с этими талантливыми музыкантами в Кирове, и вот они снова отправляются к нам с обновленной программой! Герои Гарри Поттера стали неотъемлемой частью литературного и кинематографического мира, а знаменитый композитор Джон Уильямс своей гениальной музыкой добавил этой истории невероятное волшебство.

Оскароносный музыкант создал мелодии, которые остаются в нашей памяти уже более двух десятилетий. Теперь «Sonorus» превращает эти магические звуки в живое исполнение. Этот камерный оркестр, состоящий из молодых виртуозов Московской консерватории, представляет лучшие саундтреки последних десятилетий в новом свете.

От струнных до деревянных и медных духовых инструментов, они передают атмосферу больших симфонических составов, оживляя великолепные композиции. Концерты «Sonorus» становятся семейным событием, приглашая всех насладиться вечером под звуки великих произведений человечества. Пусть звучит Sonorus!