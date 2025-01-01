Меню
Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе
Билеты от 0₽
Киноафиша Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе

Спектакль Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе

0+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Новогодняя елка для детей: Гарри Поттер

Приглашаем вас на самое магическое шоу этого года — "Новый год в Хогвартсе"! Удивительная история, наполненная фантастическими чудесами, обретает новую жизнь в большом мультижанровом спектакле мирового уровня.

Погружение в волшебный мир

Каждый зритель сможет почувствовать себя героем невероятных приключений, испытывая магию Хогвартса на себе. Присоединяйтесь к любимым персонажам и помогите друзьям поверить в свои силы и способности!

Настоящие волшебники

Настоящие волшебники уже подготовили для вас нечто уникальное: вы получите не одно, а целых четыре шоу вместо одного! Это не только приключения, но и возможность погрузиться в атмосферу любимой волшебной истории.

Информация для зрителей

Продолжительность: 100 минут + антракт (30 минут). Не упустите возможность стать частью этой магии и подарить своим детям незабываемые эмоции на новогодней елке!

14 декабря воскресенье
18:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 3600 ₽
27 декабря суббота
12:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 950 ₽
15:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
28 декабря воскресенье
15:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 950 ₽
18:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 950 ₽
3 января суббота
14:30
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
от 950 ₽
4 января воскресенье
12:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 950 ₽
15:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 950 ₽
5 января понедельник
17:00
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
от 950 ₽
15 февраля воскресенье
18:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1300 ₽
7 марта суббота
17:00
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1300 ₽
9 марта понедельник
18:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1300 ₽
28 марта суббота
17:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1300 ₽
18 апреля суббота
18:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1300 ₽
20 декабря суббота
18:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1900 ₽
28 февраля суббота
18:00
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
от 1200 ₽

