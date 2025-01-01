Спектакль Гарри Поттер. Новый год в Хогвартсе

Новогодняя елка для детей: Гарри Поттер

Приглашаем вас на самое магическое шоу этого года — "Новый год в Хогвартсе"! Удивительная история, наполненная фантастическими чудесами, обретает новую жизнь в большом мультижанровом спектакле мирового уровня.

Погружение в волшебный мир

Каждый зритель сможет почувствовать себя героем невероятных приключений, испытывая магию Хогвартса на себе. Присоединяйтесь к любимым персонажам и помогите друзьям поверить в свои силы и способности!

Настоящие волшебники

Настоящие волшебники уже подготовили для вас нечто уникальное: вы получите не одно, а целых четыре шоу вместо одного! Это не только приключения, но и возможность погрузиться в атмосферу любимой волшебной истории.

Информация для зрителей

Продолжительность: 100 минут + антракт (30 минут). Не упустите возможность стать частью этой магии и подарить своим детям незабываемые эмоции на новогодней елке!