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Гарри Поттер. Музыкальная сказка с песочной анимацией
Билеты от 2500₽
Киноафиша Гарри Поттер. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Гарри Поттер. Музыкальная сказка с песочной анимацией

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Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Волшебный вечер с Гарри Поттером

«Волшебство – это то, во что очень верят дети. Если взрослые разделяют этот интерес, это просто здорово!» – так можно охарактеризовать предстоящий спектакль, который подарит зрителям незабываемые эмоции.

Не пропустите уютный вечер в сиянии свечей, где вам предстоит узнать о Гарри Поттере и его увлекательном путешествии в школу чародейства и волшебства – Хогвартс!

Что вас ждет на спектакле?

  • Знакомые и любимые мелодии из кинофильма в исполнении рояля;
  • Северус Снегг в роли рассказчика, который проведет вас через магию истории;
  • Интерактивные элементы, которые позволят зрителям стать участниками волшебства;
  • Изумительные иллюстрации из песка художницы Лидии Миллер, которые создадут уникальную атмосферу.

Полезная информация

Спектакль подойдет как детям, так и взрослым, которые хотят вновь окунуться в мир магии и приключений. Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и готовность к волшебным открытиям!

Приглашаем вас провести незабываемый вечер вместе с Гарри Поттером и его друзьями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
17:00 от 2500 ₽

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