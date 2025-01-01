Гарри Поттер. Музыкальная сказка с песочной анимацией

«Волшебство – это то, во что очень верят дети. Если взрослые разделяют этот интерес, это просто здорово!» – так можно охарактеризовать предстоящий спектакль, который подарит зрителям незабываемые эмоции.
Не пропустите уютный вечер в сиянии свечей, где вам предстоит узнать о Гарри Поттере и его увлекательном путешествии в школу чародейства и волшебства – Хогвартс!
Спектакль подойдет как детям, так и взрослым, которые хотят вновь окунуться в мир магии и приключений. Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и готовность к волшебным открытиям!
Приглашаем вас провести незабываемый вечер вместе с Гарри Поттером и его друзьями!