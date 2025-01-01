Спектакль Гарри Поттер и Новогодняя тайна Хогвартса

Интерактивное иллюзионное шоу по мотивам Гарри Поттера в клубе «Jagger»

Под занавес новогодних праздников вас ожидает уникальное интерактивное иллюзионное шоу, которое перенесет всех гостей в мир волшебства вместе с любимыми персонажами из Гарри Поттера. В центре сюжета — загадочный Дед Мороз, который собирается выбрать новых Хранителей Новогоднего Волшебства из учеников школы чародейства Хогвартс.

Сюжет шоу

Но на этом пути злые силы не дремлют. Питер Петтигрю замышляет план, чтобы Темный Лорд получал всю новогоднюю магию себе. Ваша задача — помочь Гарри Поттеру, Гермионе Грейнджер, Рону Уизли и Златопусту Локонсу в борьбе с тёмными чарами, которые угрожают волшебному миру. Сможете ли вы объединиться с волшебниками и победить в финальной танцевальной битве того, кого нельзя называть?

Главные герои

На шоу вы встретите не только известных вам волшебников, но и, конечно, Деда Мороза и Снегурочку. Это представление станет настоящим событием для всех любителей магии и приключений.

Возрастные рекомендации

Рекомендуемое возрастное ограничение — 6+. Это прекрасная возможность провести время в компании семьи и друзей!

Условия посещения

Дети до 4-х лет — бесплатно!

Сменная обувь — по желанию, но улыбки — обязательно!

Стоимость билета на взрослого и ребенка одинаковая.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого приключения! Мы ждем вас на нашем волшебном шоу!