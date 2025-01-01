Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гарри Поттер. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Гарри Поттер. HighTime Orchestra

Гарри Поттер. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Волшебные мелодии из мира Гарри Поттера: концерт в тропической оранжерее ВДНХ

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в тропической оранжерее ВДНХ. Здесь прозвучат волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере в блистательном исполнении одного из самых востребованных оркестров России — HighTime orchestra.

Завораживающая музыка Джона Уильямса

Вы сможете насладиться завораживающей музыкой, созданной известным кинокомпозитором Джоном Уильямсом, из первых трёх частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов, вы мгновенно перенесётесь в любимую киновселенную и почувствуете себя главным героем приключений в Хогвартсе. Это восторг для всей семьи и киноманов!

Уникальные звуковые особенности

Саундтреки к «Гарри Поттеру» — одни из самых узнаваемых в истории мирового кино. Как же создавалось ощущение волшебства? Джон Уильямс использовал челесту — инструмент с необычным «стеклянным» звучанием, которую вы слышите в музыкальной теме в начале каждого фильма. Кроме того, одна из десяти нот в заставке сыграна с ошибкой, что создаёт чарующее ощущение непредсказуемости.

Погружение в магический мир

Заклинания, превращения и магические существа образуют важную часть поттерианы. Главная музыкальная тема «Гарри Поттера» — Hedwig’s Theme — присутствует во всех восьми фильмах, а в первых двух звучит целых 24 раза. История о Гарри Поттере завоевала сердца миллионов людей по всему миру, открывая перед нами дверь в удивительный мир волшебства, где каждый может почувствовать себя немного волшебником.

Дружба и справедливость

История о Гарри, Гермионе и Роне — это не только магия и приключения. Она показывает, как важно иметь рядом верных друзей, преодолевать трудности и защищать тех, кто нуждается в помощи. «Гарри Поттер» — это целый мир, в который хочется возвращаться снова и снова.

Не упустите шанс!

До встречи в тропиках ВДНХ! Гарри обещал залететь на любимой метле. Количество билетов ограничено, поэтому не упустите шанс стать частью этого волшебного события.

Оранжерея на ВДНХ — необычайно атмосферное пространство, похожее на райский сад. Здесь наслаждение музыкой и зрелищем достигает максимального уровня. Это оазис для ценителей изысканных удовольствий и уникальных впечатлений. Попасть на концерт в этот зимний сад мечтает вся культурная Москва!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽
31 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

В ближайшие дни

Концерт при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Времена года Вивальди
17 августа в 19:00 Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского
от 999 ₽
Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
29 июля в 20:00 Punch & Judy
от 600 ₽
Африканские сказки
23 августа в 11:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше