Гарри Поттер. HighTime Orchestra

Музыка из вселенной Гарри Поттера в Новосибирской Филармонии

Волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере прозвучат в сопровождении зрелищного видеоряда на большом экране. Приглашаем вас в незабываемое приключение в Хогвартс вместе с одним из самых востребованных оркестров России - HighTime Orchestra!

В программе - магия звука и изображения

В яркой программе концерта - завораживающая музыка известного кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трех частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов и эффектным видеоинсталляциям, вы мгновенно перенесётесь в любимую киновселенную и почувствуете себя главным героем. Это восторг для всей семьи и киноманов!

Создание волшебной атмосферы

Саундтреки к Гарри Поттеру - одни из самых узнаваемых в истории мирового кино. Как же создавалось это ощущение волшебства? Джон Уильямс использовал челесту — инструмент с необычным «стеклянным» звучанием, который вы слышите в музыкальной теме в начале каждого фильма.

Еще одна особенность заставки - ноты, сыгранные с ошибкой. Уильямс специально играет одну из десяти нот ниже, чем должно быть. Это создает чарующее ощущение непредсказуемости. Кроме того, романы о Поттере не смогли бы ожить без звуковых спецэффектов: заклинания, превращения, магические существа - всё это образует важную часть поттерианы.

Культовая тема и ее значимость

Главная музыкальная тема Гарри Поттера — Hedwig's Theme — звучит во всех восьми фильмах про юного волшебника, причем в первых двух она звучит целых 24 раза!

Не упустите возможность приобрести билеты на самый впечатляющий мультимедийный концерт этой зимы с эффектом полного погружения! HighTime Orchestra — уникальный коллектив, исполняющий самую актуальную музыку.