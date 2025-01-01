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Киноафиша Гарри Поттер: Espressivo Orchestra

Гарри Поттер: Espressivo Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное представление "Гарри Поттер" в самом огромном Планетарии мира

Сова зовёт вас в космос! Не упустите уникальную возможность посетить феерическое событие — музыкальное представление "Гарри Поттер" в самом огромном планетарии мира. Это не просто концерт, а настоящее погружение в волшебный мир Хогвартса.

Волшебные мелодии и захватывающие видеоинсталляции

Почувствуйте себя героем легендарного фэнтези, наслаждаясь знаменитыми мелодиями из культовых фильмов. Музыка будет сопровождаться потрясающими видеоинсталляциями, которые перенесут вас в мир магии под бездонным куполом, окружённым звёздами и кометами.

Исполнение от Espressivo Orchestra

Выступление будет осуществлять известный оркестр Espressivo Orchestra, который зарекомендовал себя на лучших площадках Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут атмосферу, в которой вы сможете полностью раствориться в магии музыки и волшебства.

Не пропустите это событие!

Приходите и разделите этот незабываемый опыт с друзьями и близкими. "Гарри Поттер" в планетарии — это уникальная возможность увидеть и услышать знакомые истории в новом свете. Билеты уже в продаже, не упустите шанс стать частью этого удивительного представления!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
20:00 от 2200 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
20:00 от 2200 ₽

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