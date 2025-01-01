Гарри Поттер. Alta Musica Orchestra

Главная новогодняя премьера для всей семьи, которую нельзя пропустить! В волшебном концерте прозвучат знаменитые саундтреки из серии фильмов о Гарри Поттере в сопровождении зрелищного видеоряда на большом экране. Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Хогвартс вместе с популярным Alta Musica Orchestra!
В праздничной программе — завораживающая музыка кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трех частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов и эффектным видеоинсталляциям, зрители мгновенно перенесутся в любимую киновселенную и почувствуют себя главными героями. Это восторг как для всей семьи, так и для киноманов!
Саундтреки к «Гарри Поттеру» являются одними из самых узнаваемых в истории мирового кино. Но как же создавалось это ощущение волшебства? Джон Уильямс использовал челесту — инструмент с необычным «стеклянным» звучанием. Именно её вы слышите в музыкальной теме в начале каждого фильма.
Ещё одной интересной особенностью заставки является ошибка в нотации. Уильямс специально играет одну из десяти нот ниже, чем нужно, что создает чарующее ощущение непредсказуемости. Кроме того, звуковые спецэффекты — заклинания, превращения, магические существа — составляют важную часть поттерианы.
Главная музыкальная тема «Гарри Поттера» — Hedwig’s Theme — звучит во всех восьми фильмах о юном волшебнике, а в первых двух фильмах она звучит целых 24 раза.
Не упустите возможность приобрести билеты на самый впечатляющий мультимедийный концерт этого декабря с эффектом полного погружения! В программе:
Эта волшебная премьера — отличный способ погрузиться в уникальную атмосферу Хогвартса и насладиться незабываемыми моментами вместе с любимыми персонажами!