Гарри Поттер. Alta Musica Orchestra

Новогодний концерт с музыкой из фильмов о Гарри Поттере

Главная новогодняя премьера для всей семьи, которую нельзя пропустить! В волшебном концерте прозвучат знаменитые саундтреки из серии фильмов о Гарри Поттере в сопровождении зрелищного видеоряда на большом экране. Приглашаем вас в незабываемое путешествие в Хогвартс вместе с популярным Alta Musica Orchestra!

Погружение в мир волшебства

В праздничной программе — завораживающая музыка кинокомпозитора Джона Уильямса из первых трех частей фэнтези. Благодаря виртуозности музыкантов и эффектным видеоинсталляциям, зрители мгновенно перенесутся в любимую киновселенную и почувствуют себя главными героями. Это восторг как для всей семьи, так и для киноманов!

Как создавался магический звук

Саундтреки к «Гарри Поттеру» являются одними из самых узнаваемых в истории мирового кино. Но как же создавалось это ощущение волшебства? Джон Уильямс использовал челесту — инструмент с необычным «стеклянным» звучанием. Именно её вы слышите в музыкальной теме в начале каждого фильма.

Ещё одной интересной особенностью заставки является ошибка в нотации. Уильямс специально играет одну из десяти нот ниже, чем нужно, что создает чарующее ощущение непредсказуемости. Кроме того, звуковые спецэффекты — заклинания, превращения, магические существа — составляют важную часть поттерианы.

Знаменитая музыкальная тема

Главная музыкальная тема «Гарри Поттера» — Hedwig’s Theme — звучит во всех восьми фильмах о юном волшебнике, а в первых двух фильмах она звучит целых 24 раза.

Билеты на магический концерт

Не упустите возможность приобрести билеты на самый впечатляющий мультимедийный концерт этого декабря с эффектом полного погружения! В программе:

Hedwig’s Theme

Another Story

Fireworks

Professor Umbridge

End Titles

Hogwarts March

Harry’s Wondrous World

Dumbledore’s Army

Farewell Aragog

Gilderoy Lockhart

Hogwarts Forever

Hogwarts Hymn

Lily’s Theme

Harry and Hermione

Christmas Potter Waltz

Snape of Malfoy Manor

Harry in Winter

Double Trouble

Flight of the Order of Phoenix

Эта волшебная премьера — отличный способ погрузиться в уникальную атмосферу Хогвартса и насладиться незабываемыми моментами вместе с любимыми персонажами!