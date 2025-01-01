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Гарри Поттер — новогодняя симфоническая сюита
Киноафиша Гарри Поттер — новогодняя симфоническая сюита

Гарри Поттер — новогодняя симфоническая сюита

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О концерте/спектакле

Концерт «Музыка мира Гарри Поттера» в Нижнем Новгороде

Серия фильмов о Гарри Поттере стала одной из самых успешных в истории кинематографа, а её персонажи прочно вошли в жизнь юных волшебников и маглов по всему миру. В этот вечер зрители с головой окунутся в атмосферу волшебства, прогуляются вместе с главными героями по Хогвартсу и погрузятся в мир невероятных приключений.

Волшебные мелодии от симфонического оркестра

Симфонический оркестр «Модерн» — это 60 темпераментных музыкантов-виртуозов под управлением дирижера, которые исполнят самые значимые музыкальные темы из фильмов:

  • «Философский камень»
  • «Тайная комната»
  • «Узник Азкабана»
  • «Кубок огня»

В программе концерта звучат саундтреки четырехкратного обладателя «Оскара» Джона Уильямса и оскароносного Патрика Дойла. Эта отмеченная наградами киномузыка одной из самых успешных франшиз в истории кино продлит новогоднее настроение и перенесёт вас в волшебный мир.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет примерно 90 минут. Концерт проходит в одно отделение, без перерыва.

Не упустите возможность насладиться магией музыки и погрузиться в увлекательный мир Гарри Поттера!

Возрастное ограничение: 0+

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 9 января
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
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