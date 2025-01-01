Гарри Поттер — новогодняя симфоническая сюита

Концерт «Музыка мира Гарри Поттера» в Нижнем Новгороде

Серия фильмов о Гарри Поттере стала одной из самых успешных в истории кинематографа, а её персонажи прочно вошли в жизнь юных волшебников и маглов по всему миру. В этот вечер зрители с головой окунутся в атмосферу волшебства, прогуляются вместе с главными героями по Хогвартсу и погрузятся в мир невероятных приключений.

Волшебные мелодии от симфонического оркестра

Симфонический оркестр «Модерн» — это 60 темпераментных музыкантов-виртуозов под управлением дирижера, которые исполнят самые значимые музыкальные темы из фильмов:

«Философский камень»

«Тайная комната»

«Узник Азкабана»

«Кубок огня»

В программе концерта звучат саундтреки четырехкратного обладателя «Оскара» Джона Уильямса и оскароносного Патрика Дойла. Эта отмеченная наградами киномузыка одной из самых успешных франшиз в истории кино продлит новогоднее настроение и перенесёт вас в волшебный мир.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет примерно 90 минут. Концерт проходит в одно отделение, без перерыва.

Не упустите возможность насладиться магией музыки и погрузиться в увлекательный мир Гарри Поттера!

Возрастное ограничение: 0+