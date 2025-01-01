Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гарри Поттер - новогодняя симфоническая сюита
Киноафиша Гарри Поттер - новогодняя симфоническая сюита

Гарри Поттер - новогодняя симфоническая сюита

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальное новогоднее симфоническое шоу

Прикоснитесь к магии! Это событие навсегда изменит ваше представление о симфонической музыке. Завораживающий концерт — это погружение в мир, где в воздухе парят не только ноты, но и самые смелые мечты.

Музыка, способная творить чудеса

Мощь 60 музыкантов Симфонического оркестра Модерн сливается с сердцами 3500 слушателей, создавая заклинание, перед которым меркнут даже самые тёмные чары. Закройте глаза и прислушайтесь: вот он — первый аккорд, пронзающий тишину.

Скрипки, подобно взмахам волшебных палочек, вышивают в воздухе звуковые полотна невиданной красоты. Виолончели, словно голоса древних существ, повествуют былинные саги. Знакомые мотивы Джона Уильямса и Патрика Дойла перенесут вас на платформу 9¾, под своды Большого зала Хогвартса, к опасности и дружбе, победе и любви.

Мультимедийное волшебство

Но это ещё не всё! Вас ждёт уникальное мультимедийное шоу на гигантском экране, которое оживит каждую эмоцию и каждый звук. Вы не просто услышите, но и увидите парящий снитч, блеск крестражей, мудрый взгляд Дамблдора и северное сияние над Хогсмидом.

Это событие станет уникальным концертом на одной из крупнейших площадок Сибири и вашим билетом в волшебный мир. 

Купить билет на концерт Гарри Поттер - новогодняя симфоническая сюита

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
18:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 1900 ₽
10 января суббота
18:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15
от 900 ₽

В ближайшие дни

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»
6+
Рок
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»
4 октября в 19:00 Дом ученых
от 9500 ₽
Stand Up по-женски
18+
Юмор
Stand Up по-женски
19 октября в 18:30 Сплетни by Anna Asti
от 790 ₽
18+
Юмор
Стендап вечер
27 сентября в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше