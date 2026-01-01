Спектакль Гарри и тайны магии

Школа магии в театре «Денди»

Мы точно знаем, как удивить вашего ребенка! Это не просто шоу с фокусами и иллюзиями. Театр «Денди» превращается в настоящую школу магии, где все пронизано тайнами и волшебством. Здесь наши юные зрители станут настоящими Волшебниками, раскрывая все секреты магии!

Что вас ждет на шоу

Увлекательный сюжет с неожиданными поворотами

Встреча с любимыми героями

Зельеварение и левитация

Поролоновое и бумажное шоу

Игры с тематическим реквизитом

Сражения на волшебных палочках

Контактные фокусы и иллюзии

Магические загадки и викторины

Кроме того, дети научатся фантазировать и достигать поставленных целей.

Игровые шоу — это...

Только 30 детей в зале — ваш ребенок главный участник шоу!

50 минут интерактивных игр с мягким реквизитом

Интерактивы каждые 5 минут

Игровая зона с мягкими подушками вместо привычной сцены

Максимальное вовлечение детей в действие и сюжет

Любимые герои на расстоянии вытянутой руки

Фотосессия с героями после каждого шоу

Свободная рассадка. Количество мест ограничено!

Незабываемые эмоции для вашего ребенка

Только 30 детей на каждом сеансе обеспечат полный контакт между детьми и любимыми героями. Дети будут делиться на команды, выходить на сцену, играть с артистами и между собой. Вся энергия вашего малыша останется на сцене, а море эмоций и отличный сон в этот день гарантированы!