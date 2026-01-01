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Гарри и тайны магии
Киноафиша Гарри и тайны магии

Спектакль Гарри и тайны магии

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Школа магии в театре «Денди»

Мы точно знаем, как удивить вашего ребенка! Это не просто шоу с фокусами и иллюзиями. Театр «Денди» превращается в настоящую школу магии, где все пронизано тайнами и волшебством. Здесь наши юные зрители станут настоящими Волшебниками, раскрывая все секреты магии!

Что вас ждет на шоу

  • Увлекательный сюжет с неожиданными поворотами
  • Встреча с любимыми героями
  • Зельеварение и левитация
  • Поролоновое и бумажное шоу
  • Игры с тематическим реквизитом
  • Сражения на волшебных палочках
  • Контактные фокусы и иллюзии
  • Магические загадки и викторины

Кроме того, дети научатся фантазировать и достигать поставленных целей.

Игровые шоу — это...

  • Только 30 детей в зале — ваш ребенок главный участник шоу!
  • 50 минут интерактивных игр с мягким реквизитом
  • Интерактивы каждые 5 минут
  • Игровая зона с мягкими подушками вместо привычной сцены
  • Максимальное вовлечение детей в действие и сюжет
  • Любимые герои на расстоянии вытянутой руки
  • Фотосессия с героями после каждого шоу
  • Свободная рассадка. Количество мест ограничено!

Незабываемые эмоции для вашего ребенка

Только 30 детей на каждом сеансе обеспечат полный контакт между детьми и любимыми героями. Дети будут делиться на команды, выходить на сцену, играть с артистами и между собой. Вся энергия вашего малыша останется на сцене, а море эмоций и отличный сон в этот день гарантированы!

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