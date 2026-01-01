Спектакль Гарри и тайны магии

Мы точно знаем, как удивить вашего ребенка! Это не просто шоу с фокусами и иллюзиями. Театр «Денди» превращается в настоящую школу магии, где все пронизано тайнами и волшебством. Здесь наши юные зрители станут настоящими Волшебниками, раскрывая все секреты магии!
Что вас ждет на шоу
Кроме того, дети научатся фантазировать и достигать поставленных целей.
Игровые шоу — это...
Незабываемые эмоции для вашего ребенка
Только 30 детей на каждом сеансе обеспечат полный контакт между детьми и любимыми героями. Дети будут делиться на команды, выходить на сцену, играть с артистами и между собой. Вся энергия вашего малыша останется на сцене, а море эмоций и отличный сон в этот день гарантированы!