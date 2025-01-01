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Гарри и школа волшебства
Билеты от 950₽
Киноафиша Гарри и школа волшебства

Спектакль Гарри и школа волшебства

6+
Возраст 6+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Шоу-программа «Цирка Чудес»

Соскучились по невиданным существам, магическим заклинаниям и полётам на метле? Тогда вам обязательно стоит посетить шоу в «Цирке Чудес», где юные волшебники расскажут зрителям о своих невероятных приключениях.

Приключения Гарри и его друзей

«Цирк Чудес» представляет уникальную шоу-программу, основанную на историях о мальчике Гарри и его верных друзьях. Юные зрители смогут почувствовать себя учениками Школы Волшебства, бросая вызов тёмным силам вместе с любимыми героями.

Феерия талантов

В представлении примут участие фокусники, иллюзионисты, акробаты, гимнасты и жонглёры, которые продемонстрируют своё мастерство в разнообразных цирковых номерах и магических трюках. Каждый номер — это захватывающее зрелище, которое оставит незабываемые впечатления.

Волшебство начинается в фойе

Путешествие в волшебный мир начнётся уже в фойе цирка, где гости смогут встретиться с героями шоу. Это отличная возможность сделать фотографии и погрузиться в атмосферу магии.

Развлекательная программа в антрактах

Во время антракта зрителей будет ждать тематическая развлекательная программа, наполненная сюрпризами и интересными активностями. Не упустите шанс стать частью этого магического приключения!

Приходите в «Цирк Чудес», чтобы насладиться волшебством и пережить незабываемые моменты вместе с Гарри и его друзьями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
18:00 от 950 ₽
27 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
12:00 от 950 ₽ 15:00 от 950 ₽
28 декабря
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
15:00 от 950 ₽ 18:00 от 950 ₽
2 января
КЦ «Салют» Москва, Свободы, 37
15:00 от 950 ₽
3 января
ДК «Прожектор» Москва, 1-я Владимирская, 10в
14:30 от 950 ₽
5 января
ДК «Мосрентген» Москва, пос. Мосрентген, 39
17:00 от 950 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 декабря
Дом молодежи Санкт-Петербург, Новоизмайловский просп., 48
18:00 от 1400 ₽

Фотографии

Гарри и школа волшебства Гарри и школа волшебства Гарри и школа волшебства Гарри и школа волшебства Гарри и школа волшебства Гарри и школа волшебства

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