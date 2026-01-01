Встреча с Гарри Бардиным в лектории «Прямая речь»

Лекторий «Прямая речь» приглашает на вечер с Гарри Бардиным, известным российским мультипликатором и обладателем «Золотой пальмовой ветви». На этом уникальном событии Гарри Яковлевич представит свои последние работы — бумажные и пластилиновые мультфильмы, среди которых «Адажио», «Слушая Бетховена», «Болеро-17», «Песочница» и «Аве, Мария».

Один из самых известных в мире мультипликаторов

Гарри Бардин — один из самых известных в мире российских мультипликаторов. Его творчество стало любимым у зрителей всех возрастов. Каждый мультфильм — это удивительный мир с уникальными персонажами. Мы увидим анимационную притчу «Адажио», музыкальную картину «Слушая Бетховена», «Болеро-17» на музыку Равеля, аллегорию «Песочница» и мультфильм «Аве, Мария» на музыку Шуберта.

Уникальная встреча с мастером

Во время вечера мастер поделится своими воспоминаниями о работе над мультфильмами, а также расскажет о вдохновении, которое движет аниматором, и о тех трудностях, которые он преодолел. Это отличная возможность обсудить с Гарри Бардиным его подход к созданию персонажей и сюжета, задать вопросы о секретах мультипликации и о роли анимационного искусства в современном мире.

Гарри Бардин — режиссер, сценарист и продюсер, обладатель множества международных наград в области анимации, включая «Золотую пальмовую ветвь» МКФ в Каннах.

Обратите внимание! Трансляция вечера с Гарри Бардиным будет доступна только в прямом эфире. Запись не сохранится в вашем личном кабинете, что касается именно этой трансляции. Благодарим за понимание!