Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гарри Бардин. Анимация как искусство
Билеты от 3500₽
Киноафиша Гарри Бардин. Анимация как искусство

Гарри Бардин. Анимация как искусство

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О выставке

Встреча с Гарри Бардиным в лектории «Прямая речь»

Лекторий «Прямая речь» приглашает на вечер с Гарри Бардиным, известным российским мультипликатором и обладателем «Золотой пальмовой ветви». На этом уникальном событии Гарри Яковлевич представит свои последние работы — бумажные и пластилиновые мультфильмы, среди которых «Адажио», «Слушая Бетховена», «Болеро-17», «Песочница» и «Аве, Мария».

Один из самых известных в мире мультипликаторов

Гарри Бардин — один из самых известных в мире российских мультипликаторов. Его творчество стало любимым у зрителей всех возрастов. Каждый мультфильм — это удивительный мир с уникальными персонажами. Мы увидим анимационную притчу «Адажио», музыкальную картину «Слушая Бетховена», «Болеро-17» на музыку Равеля, аллегорию «Песочница» и мультфильм «Аве, Мария» на музыку Шуберта.

Уникальная встреча с мастером

Во время вечера мастер поделится своими воспоминаниями о работе над мультфильмами, а также расскажет о вдохновении, которое движет аниматором, и о тех трудностях, которые он преодолел. Это отличная возможность обсудить с Гарри Бардиным его подход к созданию персонажей и сюжета, задать вопросы о секретах мультипликации и о роли анимационного искусства в современном мире.

Гарри Бардин — режиссер, сценарист и продюсер, обладатель множества международных наград в области анимации, включая «Золотую пальмовую ветвь» МКФ в Каннах.

Обратите внимание! Трансляция вечера с Гарри Бардиным будет доступна только в прямом эфире. Запись не сохранится в вашем личном кабинете, что касается именно этой трансляции. Благодарим за понимание!

Исполнители
Гарри Бардин
Гарри Бардин

Купить билет на выставка Гарри Бардин. Анимация как искусство

Помощь с билетами
Сентябрь
12 сентября суббота
19:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Корзина для интерьера»
12+
Мастер-класс

Мастер-класс «Корзина для интерьера»

20 августа в 17:00 Клубный центр «Спутник»
от 1500 ₽
Лекция «Пауль Клее. Художник, который рисовал музыку»
16+
Лекция

Лекция «Пауль Клее. Художник, который рисовал музыку»

23 августа в 19:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
«Король Лир» Соломона Михоэлса. Постскриптум к 90-летию великого спектакля
0+
Исторические выставки Фотография Объект Классическое искусство

«Король Лир» Соломона Михоэлса. Постскриптум к 90-летию великого спектакля

12 августа в 09:00 Еврейский музей и центр толерантности
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше