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Гарри Бардин. Анимация как искусство
Билеты от 3000₽
Киноафиша Гарри Бардин. Анимация как искусство

Гарри Бардин. Анимация как искусство

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Встреча с Гарри Бардиным в лектории «Прямая речь»

Мультфильм «Летучий корабль» обожают зрители всех возрастов. Его автор — легендарный Гарри Бардин, один из самых известных российских мультипликаторов в мире, обладатель «Золотой пальмовой ветви» и пятикратный лауреат «Ники».

Новые работы Гарри Бардина

В рамках лекции в лектории «Прямая речь» Гарри представит свои недавние работы, включая бумажные и пластилиновые мультфильмы. Зрители смогут увидеть его новейшую работу — мультфильм «Плач на все времена», который еще нигде не демонстрировался. Также в программе другие известные мультфильмы, такие как «Адажио», «Слушая Бетховена» и «Болеро-17».

Уникальная возможность общения с мастером

В этот вечер Гарри Яковлевич поделится своими воспоминаниями о процессе работы над мультфильмами, расскажет о вдохновении, движущем аниматором, и о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться. Вклад Гарри Бардина в мировую анимацию трудно переоценить. Это редкая возможность обсудить с настоящим мастером его подход к созданию персонажей и сюжета. Зрители смогут задать вопросы о секретах мультипликации и о роли анимационного искусства в современном мире.

Краткая информация о мероприятии

  • Рекомендуемый возраст: 16+
  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Важно! Обратите внимание, что посмотреть трансляцию вечера с Гарри Бардиным можно будет только в прямом эфире. Запись не сохранится в вашем личном кабинете. Это условие касается исключительно этой трансляции. Надеемся на понимание.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 3000 ₽

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