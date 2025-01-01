Встреча с Гарри Бардиным в лектории «Прямая речь»

Мультфильм «Летучий корабль» обожают зрители всех возрастов. Его автор — легендарный Гарри Бардин, один из самых известных российских мультипликаторов в мире, обладатель «Золотой пальмовой ветви» и пятикратный лауреат «Ники».

Новые работы Гарри Бардина

В рамках лекции в лектории «Прямая речь» Гарри представит свои недавние работы, включая бумажные и пластилиновые мультфильмы. Зрители смогут увидеть его новейшую работу — мультфильм «Плач на все времена», который еще нигде не демонстрировался. Также в программе другие известные мультфильмы, такие как «Адажио», «Слушая Бетховена» и «Болеро-17».

Уникальная возможность общения с мастером

В этот вечер Гарри Яковлевич поделится своими воспоминаниями о процессе работы над мультфильмами, расскажет о вдохновении, движущем аниматором, и о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться. Вклад Гарри Бардина в мировую анимацию трудно переоценить. Это редкая возможность обсудить с настоящим мастером его подход к созданию персонажей и сюжета. Зрители смогут задать вопросы о секретах мультипликации и о роли анимационного искусства в современном мире.

Краткая информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 16+

16+ Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Важно! Обратите внимание, что посмотреть трансляцию вечера с Гарри Бардиным можно будет только в прямом эфире. Запись не сохранится в вашем личном кабинете. Это условие касается исключительно этой трансляции. Надеемся на понимание.