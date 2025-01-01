Уникальный мастер-класс с Гарреттом Джонстоном в Уфе

19 июня в Уфе состоится мастер-класс «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?» с международным бизнес-советником Гарреттом Джонстоном. Он имеет опыт работы в более чем 15 странах и сотрудничал с такими компаниями, как M.Video, Bayer, Альфа-Банк и Auchan.

Что вас ожидает?

Это не просто вдохновение, а рабочая сессия, где вы сможете:

Получить чек-лист конкурентоспособности малого бизнеса;

Изучить 40+ кейсов лучших малых и средних предприятий из 20 стран;

Узнать стратегии роста в условиях нестабильности;

Посмотреть примеры B2B и B2C-прорывов;

Понять, куда движется рынок и где ваша точка роста;

Пообщаться с международным экспертом в вашем городе.

Кому это нужно?

Мастер-класс будет полезен владельцам бизнеса, управленцам, стартаперам и CEO малых и средних предприятий. Это уникальная возможность получить стратегический взгляд без необходимости путешествовать в Москву или участвовать в онлайн-мероприятиях.

Не упустите шанс прокачать свои бизнес-навыки и подготовиться к новым вызовам!