19 июня в Уфе состоится мастер-класс «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?» с международным бизнес-советником Гарреттом Джонстоном. Он имеет опыт работы в более чем 15 странах и сотрудничал с такими компаниями, как M.Video, Bayer, Альфа-Банк и Auchan.
Это не просто вдохновение, а рабочая сессия, где вы сможете:
Мастер-класс будет полезен владельцам бизнеса, управленцам, стартаперам и CEO малых и средних предприятий. Это уникальная возможность получить стратегический взгляд без необходимости путешествовать в Москву или участвовать в онлайн-мероприятиях.
Не упустите шанс прокачать свои бизнес-навыки и подготовиться к новым вызовам!