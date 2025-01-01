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Гарретт Джонстон «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?»
Киноафиша Гарретт Джонстон «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?»

Гарретт Джонстон «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный мастер-класс с Гарреттом Джонстоном в Уфе

19 июня в Уфе состоится мастер-класс «Малый бизнес 2030: готов ли ты к новым правилам игры?» с международным бизнес-советником Гарреттом Джонстоном. Он имеет опыт работы в более чем 15 странах и сотрудничал с такими компаниями, как M.Video, Bayer, Альфа-Банк и Auchan.

Что вас ожидает?

Это не просто вдохновение, а рабочая сессия, где вы сможете:

  • Получить чек-лист конкурентоспособности малого бизнеса;
  • Изучить 40+ кейсов лучших малых и средних предприятий из 20 стран;
  • Узнать стратегии роста в условиях нестабильности;
  • Посмотреть примеры B2B и B2C-прорывов;
  • Понять, куда движется рынок и где ваша точка роста;
  • Пообщаться с международным экспертом в вашем городе.

Кому это нужно?

Мастер-класс будет полезен владельцам бизнеса, управленцам, стартаперам и CEO малых и средних предприятий. Это уникальная возможность получить стратегический взгляд без необходимости путешествовать в Москву или участвовать в онлайн-мероприятиях.

Не упустите шанс прокачать свои бизнес-навыки и подготовиться к новым вызовам!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 26 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
10:00 от 12000 ₽

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