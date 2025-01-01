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Гарпагониада
Билеты от 1500₽
Киноафиша Гарпагониада

Спектакль Гарпагониада

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Гарпагониада: трагифарс по одноименному неоконченному роману Константина Вагинова

Приглашаем вас на спектакль «Гарпагониада», основанный на неоконченном романе Константина Вагинова, поэта и писателя, ученика Николая Гумилева и друга Даниила Хармса. Это уникальное произведение погружает зрителей в мир, где смешиваются любовь, сны, страсть и отчаяние, а все это происходит сквозь призму смеха и слез.

Темы и вопросы

Спектакль задает важные вопросы: зачем люди становятся коллекционерами? Что ими движет? К чему это приводит? Глубокое исследование этих тем раскрывает наивно-смешные, нелепо-смешные, грустно-смешные и трагично-смешные аспекты человеческой натуры.

Чувство утраты культурного наследия

«Гарпагониада» пронизана щемящим чувством утраты культурного наследия. Герои спектакля пытаются отвоевать уходящее, собирая страннейшие коллекции, порой безумные и нелепые. Это отражение нашего времени, когда люди стремятся избежать реальности, погружаясь в фантазии и вымышленные миры.

Эскапизм как форма бегства

Эскапизм становится ключевой темой спектакля. Главные герои бегут от повседневных проблем, стресса и обязанностей через чтение книг, просмотр фильмов или компьютерные игры. Они ищут способы отвлечься, однако в конечном итоге их попытки лишь усугубляют чувство утраты и одиночества.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о настоящем и будущем, о культурном наследии и о том, как мы справляемся с реальностью!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽
23 октября
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