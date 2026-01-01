Спектакль Гарпагон, или Обманутый жених

Гарпагон, или Обманутый жених: комедия о страстях и интригах в Театре на Малой Ордынке

«Гарпагон, или Обманутый жених» — это захватывающий спектакль, где переплетаются любовь и хитрость, коварная интрига и хэппи энд. Постановка, оформленная талантливыми художниками Александром Цветным и Викторией Севрюковой, обещает зрителям избавиться от скуки и открыться миру лирики и иронии в стиле классической эпохи.

Завораживающий сюжет

В центре истории — молодые влюбленные Клеант и Элиза, которые сталкиваются с непреодолимой преградой: своим отцом Гарпагоном. Он является олицетворением алчности и безжалостности, держит своих детей в строгих рамках. Скупость Гарпагона доходит до абсурда — он может воровать овес у собственных лошадей. Но вопрос: действительно ли он такой однозначный?

Спектакль раскрывает Гарпагона не просто как жадного старика, а как сложного персонажа-интеллектуала. Его философские размышления о жизни и деньгах заставляют задуматься, раскрывая ранимую душу, скрытую за любовью к золоту. Здесь смех и слезы переплетаются в единый клубок страстей, вызывая понимание даже к самым отвратительным порокам.

Уникальная трактовка персонажа от Леонида Якубовича

Монологи, написанные Леонидом Якубовичем, позволили создать невероятную глубину персонажа. В заглавной роли выступают два народных артиста — Михаил Кабанов и, конечно же, сам Якубович. Несмотря на абсолютную непохожесть этих актеров, их трактовки Гарпагона объединяет одно: и Кабанов, и Якубович вызывают не только смех, но и сочувствие.

Сценография и костюмы

Сцена, созданная Александром Цветным, представляет собой стилизованную библиотеку — обитель мыслителя, полную фолиантов и атрибутов кабинета европейского ученого. Этот мир наделен интеллектуальной атмосферой: Гарпагон способен цитировать Теофраста, Менандра и даже Будду.

Костюмы Виктории Севрюковой не стремятся к строгой историчности, но при этом четко передают дух Франции XVII века. Классические и европейские элементы присутствуют во всех образах комедии, погружая зрителей в культурный контекст и атмосферу той эпохи.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который сочетает в себе глубокую философию и комедийные элементы, создавая уникальный театральный опыт.