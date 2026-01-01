Оповещения от Киноафиши
Гарпагон, или Обманутый жених
Спектакль Гарпагон, или Обманутый жених

Комедия по мотивам пьесы Жана-Батиста Мольера
Постановка
Театр на Малой Ордынке 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О спектакле

Гарпагон, или Обманутый жених: комедия о страстях и интригах в Театре на Малой Ордынке

«Гарпагон, или Обманутый жених» — это захватывающий спектакль, где переплетаются любовь и хитрость, коварная интрига и хэппи энд. Постановка, оформленная талантливыми художниками Александром Цветным и Викторией Севрюковой, обещает зрителям избавиться от скуки и открыться миру лирики и иронии в стиле классической эпохи.

Завораживающий сюжет

В центре истории — молодые влюбленные Клеант и Элиза, которые сталкиваются с непреодолимой преградой: своим отцом Гарпагоном. Он является олицетворением алчности и безжалостности, держит своих детей в строгих рамках. Скупость Гарпагона доходит до абсурда — он может воровать овес у собственных лошадей. Но вопрос: действительно ли он такой однозначный?

Спектакль раскрывает Гарпагона не просто как жадного старика, а как сложного персонажа-интеллектуала. Его философские размышления о жизни и деньгах заставляют задуматься, раскрывая ранимую душу, скрытую за любовью к золоту. Здесь смех и слезы переплетаются в единый клубок страстей, вызывая понимание даже к самым отвратительным порокам.

Уникальная трактовка персонажа от Леонида Якубовича

Монологи, написанные Леонидом Якубовичем, позволили создать невероятную глубину персонажа. В заглавной роли выступают два народных артиста — Михаил Кабанов и, конечно же, сам Якубович. Несмотря на абсолютную непохожесть этих актеров, их трактовки Гарпагона объединяет одно: и Кабанов, и Якубович вызывают не только смех, но и сочувствие.

Сценография и костюмы

Сцена, созданная Александром Цветным, представляет собой стилизованную библиотеку — обитель мыслителя, полную фолиантов и атрибутов кабинета европейского ученого. Этот мир наделен интеллектуальной атмосферой: Гарпагон способен цитировать Теофраста, Менандра и даже Будду.

Костюмы Виктории Севрюковой не стремятся к строгой историчности, но при этом четко передают дух Франции XVII века. Классические и европейские элементы присутствуют во всех образах комедии, погружая зрителей в культурный контекст и атмосферу той эпохи.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который сочетает в себе глубокую философию и комедийные элементы, создавая уникальный театральный опыт.

Режиссер
Валентин Клементьев
В ролях
Леонид Якубович
Леонид Якубович
Михаил Кабанов
Дмитрий Воронин
Полина Крюкова
Валентин Клементьев

Март
Апрель
Май
12 марта четверг
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 2000 ₽
26 марта четверг
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1500 ₽
30 апреля четверг
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1000 ₽
21 мая четверг
19:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
Фотографии

Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених Гарпагон, или Обманутый жених

