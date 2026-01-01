Гарнир по-французски: комедия положений от актерской студии JuliaStage

Актерская студия JuliaStage представляет спектакль «Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти. Эта комедия положений с остроумными диалогами, абсурдными ситуациями и харизматичными героями перенесет вас в мир нелепых коллизий и неожиданных поворотов сюжета.

Главный герой сталкивается с тем, что его тщательно выверенный план рушится в тот момент, когда его жена решает остаться дома на выходные. Появление новых персонажей лишь добавляет путаницы в ранее установившийся порядок. Муж, жена, любовник, любовница и кухарка — все они оказываются в нелепых ситуациях, пытаясь выбраться из замкнутого круга вранья и не раскрыть вымышленную легенду.

«Гарнир по-французски, или играем в дружную семью» — это спектакль, где все идет не по плану, и вам предстоит соображать на ходу, придумывая новые выходы из затруднительных ситуаций. Возможно, стоит просто расслабиться и действовать по обстоятельствам?

Художественный руководитель студии — Юлия Уразбаева, педагог-режиссер — Елена Трифонова.