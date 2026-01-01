Концерт классической музыки «Гармония струн»

Приглашаем вас на концерт классической музыки под названием «Гармония струн», который состоится в Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Программа концерта

В рамках мероприятия зрители смогут насладиться выступлениями студентов и преподавателей оркестрового факультета, специализирующихся на струнных инструментах, таких как скрипка, альт, виолончель и контрабас.

Особенности концерта

Струнные инструменты издавно занимают важное место в классической музыке. Их звучание волнует и трогает слушателей, создавая неповторимую атмосферу. Концерт «Гармония струн» обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и искусства.

Почему стоит посетить

Это уникальная возможность увидеть зарождающиеся таланты и насладиться исполнением музыки в великолепном акустическом пространстве консерватории. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!