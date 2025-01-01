Меню
Гармония — краски музыки
Гармония — краски музыки

Гармония — краски музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальная музыкальная программа «Гармония»

Слово «гармония» в нашем обиходе звучит часто, однако его истинное значение в музыке может быть не так очевидно. Это не просто красивое слово — гармония представляет собой целую науку о правильном сочетании звуков, способствующем созданию чувственного опыта.

Вместе с известным музыкантом Алексеем Захаровым вы сможете погрузиться в мир гармонии. Программа включает изучение консонанса и диссонанса, а также осознание того, как звуковые сочетания могут влиять на наше восприятие окружающей действительности.

Исполнители:

  • Алексей Захаров — саксофон
  • Ольга Захарова — фортепиано

Запишитесь на программу и дайте себе шанс лучше понять и почувствовать красоту музыкального мира. Не упустите возможность узнать, как музыка может менять восприятие жизни.

Купить билет на концерт Гармония — краски музыки

Март
1 марта воскресенье
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 800 ₽

