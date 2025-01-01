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Гармоника – душа России
Билеты от 500₽
Киноафиша Гармоника – душа России

Гармоника – душа России

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Фестиваль «Гармоника – душа России»

Приглашаем вас на XXI Московский международный фестиваль «Гармоника – душа России», который пройдет 21 ноября в день рождения выдающегося музыканта и ученого А.М. Мирека. Этот музыкальный праздник организован Музеем русской гармоники А. М. Мирека и Мемориальным музеем А.Н. Скрябина и уже получил признание как в России, так и за ее пределами.

Виртуозы на сцене

На фестивале выступят виртуозы мирового уровня, включая российских музыкантов-самородков, которые продемонстрируют мастерство игры на баяне, аккордеоне и различных видах гармоник (хромка, черепашка, саратовская, ливенка и др.). Вы услышите самые известные народные мелодии и наигрыши из различных регионов нашей страны.

Классика и джаз

Кроме народной музыки, программа фестиваля включает шедевры мировой классики, произведения советских композиторов-исполнителей на баяне, а также сочинения современных авторов в оригинальных переложениях. Не обойдется и без джазовых мелодий, которые также будут представлены в уникальных интерпретациях.

О А.М. Миреке

А.М. Мирек – не только основатель Музея русской гармоники, но и заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения и академик АТИ. Он является автором первой в мире энциклопедии «Гармоника. Прошлое и Настоящее» и ветераном Великой Отечественной войны.

Обратите внимание, что программа фестиваля может быть изменена. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 500 ₽

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