Фестиваль «Гармоника – душа России»

Приглашаем вас на XXI Московский международный фестиваль «Гармоника – душа России», который пройдет 21 ноября в день рождения выдающегося музыканта и ученого А.М. Мирека. Этот музыкальный праздник организован Музеем русской гармоники А. М. Мирека и Мемориальным музеем А.Н. Скрябина и уже получил признание как в России, так и за ее пределами.

Виртуозы на сцене

На фестивале выступят виртуозы мирового уровня, включая российских музыкантов-самородков, которые продемонстрируют мастерство игры на баяне, аккордеоне и различных видах гармоник (хромка, черепашка, саратовская, ливенка и др.). Вы услышите самые известные народные мелодии и наигрыши из различных регионов нашей страны.

Классика и джаз

Кроме народной музыки, программа фестиваля включает шедевры мировой классики, произведения советских композиторов-исполнителей на баяне, а также сочинения современных авторов в оригинальных переложениях. Не обойдется и без джазовых мелодий, которые также будут представлены в уникальных интерпретациях.

О А.М. Миреке

А.М. Мирек – не только основатель Музея русской гармоники, но и заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения и академик АТИ. Он является автором первой в мире энциклопедии «Гармоника. Прошлое и Настоящее» и ветераном Великой Отечественной войны.

Обратите внимание, что программа фестиваля может быть изменена. Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием!