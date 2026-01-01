Гармонии и Стихии Шекспира. Musica Tempora

Музыкальная программа: Музыка Шекспира и его современников

Ансамбль Musica Tempora представляет уникальную программу, в которой звучат песни и арии из произведений Уильяма Шекспира и его эпохи. В этом концерте вы сможете услышать работы композиторов, таких как У. Берд, Дж. Булл, П. Филипс, Дж. Доуленд и Г. Пёрселл. Это мероприятие позволит вам прикоснуться к культурному наследию Елизаветы I и понять, как музыка и театр переплетались во время расцвета искусств.

Философия единства противоположностей

Идея единства противоположностей была ключевой в эпоху Возрождения и отразилась в творчестве Шекспира. Его произведения полны музыкальных образов, которые помогают выразить чувства и эмоции героев. Здесь музыка становится связующим звеном между природой и человеческой душой, а инструменты, такие как лютня и виола, воспринимались как целебные для духа.

Программа концерта

В рамках концерта вы услышите следующие произведения:

Дж. Доуленд - Павана XXI

Т. Симпсон - Гальярда XXII

Т. Морли - «О, госпожа моя!»

У. Шекспир - Песня Шута из II акта «Двенадцатой ночи»

Р. Джонсон - «Где нектар сосёт пчела»

У. Берд - Фантазия I и II на тему народной песни «Зелёные рукава»

К. Симпсон - Фантазии для виол и бассо континуо

Г. Пёрселл - «Коли любовь — услада нежная»

Каждое произведение пронизано духом времени и глубиной человеческих чувств, что делает этот концерт особенно актуальным для зрителей.

Ансамбль Musica Tempora

В составе ансамбля можно услышать талантливых музыкантов:

Алиса Тен — сопрано

Мария Крестинская — виола да гамба

Ирина Рабчевская — барочная скрипка

Руст Позюмский — барочная скрипка

Ася Гречищева — лютня, барочная гитара

Дарья Борковская — клавесин

