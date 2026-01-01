Гармонии и Стихии Шекспира. Musica Tempora
Билеты от 500₽
6+
О концерте

Музыкальная программа: Музыка Шекспира и его современников

Ансамбль Musica Tempora представляет уникальную программу, в которой звучат песни и арии из произведений Уильяма Шекспира и его эпохи. В этом концерте вы сможете услышать работы композиторов, таких как У. Берд, Дж. Булл, П. Филипс, Дж. Доуленд и Г. Пёрселл. Это мероприятие позволит вам прикоснуться к культурному наследию Елизаветы I и понять, как музыка и театр переплетались во время расцвета искусств.

Философия единства противоположностей

Идея единства противоположностей была ключевой в эпоху Возрождения и отразилась в творчестве Шекспира. Его произведения полны музыкальных образов, которые помогают выразить чувства и эмоции героев. Здесь музыка становится связующим звеном между природой и человеческой душой, а инструменты, такие как лютня и виола, воспринимались как целебные для духа.

Программа концерта

В рамках концерта вы услышите следующие произведения:

  • Дж. Доуленд - Павана XXI
  • Т. Симпсон - Гальярда XXII
  • Т. Морли - «О, госпожа моя!»
  • У. Шекспир - Песня Шута из II акта «Двенадцатой ночи»
  • Р. Джонсон - «Где нектар сосёт пчела»
  • У. Берд - Фантазия I и II на тему народной песни «Зелёные рукава»
  • К. Симпсон - Фантазии для виол и бассо континуо
  • Г. Пёрселл - «Коли любовь — услада нежная»

Каждое произведение пронизано духом времени и глубиной человеческих чувств, что делает этот концерт особенно актуальным для зрителей.

Ансамбль Musica Tempora

В составе ансамбля можно услышать талантливых музыкантов:

  • Алиса Тен — сопрано
  • Мария Крестинская — виола да гамба
  • Ирина Рабчевская — барочная скрипка
  • Руст Позюмский — барочная скрипка
  • Ася Гречищева — лютня, барочная гитара
  • Дарья Борковская — клавесин

Не пропустите возможность насладиться музыкой, которая на протяжении siècles вдохновляет зрителей по всему миру!

Апрель
13 апреля вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

