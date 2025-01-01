Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Garlic Kings. Концерт на корабле
Билеты от 2500₽
Киноафиша Garlic Kings. Концерт на корабле

Garlic Kings. Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивный концерт Garlic Kings на Москва-реке

Группа Garlic Kings — мощнейшая фолк-панк команда из Санкт-Петербурга, готовящая для своих зрителей незабываемое шоу! Их уникальный стиль сочетает в себе элементы народной музыки и панка, что делает каждое выступление настоящим праздником.

Что ожидать на концерте?

На большом концерте «чесночных королей» зрителей ждет:

  • Расширенный состав музыкантов.
  • Специальная программа с новыми композициями.
  • Хоровые песнопения, которые вовлекут всех желающих в музыкальный процесс.

Где и когда?

Концерт пройдет на борту корабля, плывущего по Москва-реке. Это уникальное место добавляет особую атмосферу к выступлению, позволяя зрителям насладиться музыкой на фоне живописных пейзажей столицы.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приготовьтесь к зажигательному фолк-панку и незабываемым эмоциям в компании Garlic Kings!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
15:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
11 октября в 18:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
6+
Живая музыка
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
26 сентября в 18:30 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
12 августа в 21:00 Джон Донн
от 1090 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше