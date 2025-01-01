Garlic Kings. Концерт на корабле

Группа Garlic Kings — мощнейшая фолк-панк команда из Санкт-Петербурга, готовящая для своих зрителей незабываемое шоу! Их уникальный стиль сочетает в себе элементы народной музыки и панка, что делает каждое выступление настоящим праздником.
На большом концерте «чесночных королей» зрителей ждет:
Концерт пройдет на борту корабля, плывущего по Москва-реке. Это уникальное место добавляет особую атмосферу к выступлению, позволяя зрителям насладиться музыкой на фоне живописных пейзажей столицы.
Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приготовьтесь к зажигательному фолк-панку и незабываемым эмоциям в компании Garlic Kings!