Garlic Kings. Концерт на корабле

Эксклюзивный концерт Garlic Kings на Москва-реке

Группа Garlic Kings — мощнейшая фолк-панк команда из Санкт-Петербурга, готовящая для своих зрителей незабываемое шоу! Их уникальный стиль сочетает в себе элементы народной музыки и панка, что делает каждое выступление настоящим праздником.

Что ожидать на концерте?

На большом концерте «чесночных королей» зрителей ждет:

Расширенный состав музыкантов.

Специальная программа с новыми композициями.

Хоровые песнопения, которые вовлекут всех желающих в музыкальный процесс.

Где и когда?

Концерт пройдет на борту корабля, плывущего по Москва-реке. Это уникальное место добавляет особую атмосферу к выступлению, позволяя зрителям насладиться музыкой на фоне живописных пейзажей столицы.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Приготовьтесь к зажигательному фолк-панку и незабываемым эмоциям в компании Garlic Kings!