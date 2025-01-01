Программа "Песни Майка"

Группа "Гарин и Гиперболоиды" была образована весной 2019 года. В ее состав входят:

Алексей Рыбин (гитара, голос)

Алексей Смирнов (гитара, голос)

Наиль Кадыров (бас)

Дмитрий Горелов (ударные)

Название группы отсылает к опыта каждого участника, который ранее играл в таких коллективах, как "Кино" (Алексей Рыбин), "Зоопарк", "Оазис-Ю", "Разные люди" (Наиль Кадыров), "Кафе", "Чистяков Бэнд", "Ноль" (Алексей Смирнов), а также "ДДТ" и "Ночные снайперы" (Дмитрий Горелов).

Музыкальный стиль

Музыка "ГиГ" охватывает разные стили — кантри, фолк, хард-рок, новая волна и панк, однако можно выделить их звучание как "рок".

Алексей Рыбин отмечает: «Просто играем рок, громкий, быстрый и интернациональный, такой же интернациональный, как Beatles и Led Zeppelin».

Вокал и репертуар

Основные вокальные партии исполняет Алексей Смирнов, который имеет большой опыт в джазовом и рок-вokalе и является артистом театра им. Комиссаржевской. Часть песен также исполняет Алексей Рыбин, ориентируясь на свое прошлое в панк- и нововолновых группах.

Репертуар "ГиГ" включает как собственные песни, так и наследие группы "Гарин и Гиперболоиды" в новом прочтении, а также кавер-версии произведений Майка Науменко — классика ритм-энд-блюза.

Энергия на сцене

Музыканты уверены: «Мы хотим, чтобы люди в зале получали энергию, идущую со сцены. Мы играем музыку, из которой выросли мы все, все слушатели и артисты. Мода уходит и приходит, а рок-н-ролл остается. Рок-н-ролл жив!»