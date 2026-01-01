Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гарик Сукачёв
Киноафиша Гарик Сукачёв

Гарик Сукачёв

Классик заряженного постсоветского блюза 12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Гарика Сукачёва — титана отечественного блюза

Гарик Сукачёв, Игорь Иванович и просто Гарик – это имя знакомо многим поклонникам русского рока. Он занимает уникальное место в мире музыки и театра, сочетая в себе таланты поэта, музыканта, композитора, кинорежиссера и актера. Сукачёв не только восхищает публику своими концертами, но и создает неподражаемую атмосферу на сцене.

Каждое выступление Гарика – это яркое зрелище, наполненное эмоциями и страстью. Его музыка поражает богатством звуков и искренностью текстов. Он мастерски управляет гитарой, а сочетание аккордеона и трубы придает его композициям неповторимый оттенок. Готовьтесь к вечеру, который оставит неизгладимое впечатление.

На концерте вы сможете насладиться как старыми хитами, так и новыми произведениями, которые уже успели завоевать признание слушателей. Гарик Сукачёв всегда держит зал в напряжении, создавая уникальные моменты общения со зрителями.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого спектакля. Приходите и ощутите всю мощь и энергетику русского рока в исполнении одного из лучших исполнителей нашего времени.

Купить билет на концерт Гарик Сукачёв

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 3000 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
от 3000 ₽

Фотографии

Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв

В ближайшие дни

Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
7 марта в 22:00 Standup Bar
от 800 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
12 марта в 19:20 Руки вверх!
от 800 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
28 февраля в 18:30 Руки вверх!
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше