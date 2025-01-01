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Гарик Сукачев
Киноафиша Гарик Сукачев

Гарик Сукачев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гарик Сукачёв: Музыка на грани драмы

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое объединяет в себе элементы театра и живой музыки. Каждое выступление Гарика Сукачёва — это не просто концерт, а настоящее драматическое искусство, пронизанное эмоциями и глубокими переживаниями.

Программа вечера

В этот вечер вы услышите лучшие песни Гарика Сукачёва, которые стали культовыми за годы его творчества. В программе запланированы хиты из сериалов «Бригада» и «Неприкасаемые», а также такие легендарные композиции, как «Бабушка» и «Дорожная». Каждый номер наполнен живой энергией и искренностью, что делает выступление незабываемым.

О Гарике Сукачёве

Гарик Сукачёв — это не только музыкант, но и актёр, режиссёр и поэт. Его творчество охватывает множество жанров и стилей, а его песни часто вызывают глубокие размышления о жизни и любви. Он умеет создавать атмосферу, в которой музыканты и зрители становятся одним целым.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального спектакля, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Подготовьтесь к вечеру, полному поэзии и музыкальной магии, и погрузитесь в мир творчества Гарика Сукачёва.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 20 февраля
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 6000 ₽

Фотографии

Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев Гарик Сукачев

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