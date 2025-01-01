Гарик Сукачёв

Концерт Гарика Сукачева в Санкт-Петербурге

29 ноября на сцене петербургской СКА Арены пройдет большой концерт Гарика Сукачева. Этот артист — не просто музыкант, а настоящий бригадир русского рока, известный как поэт, композитор, кинорежиссер и театральный постановщик.

Творчество и команда

Гарик Сукачев всегда привлекает к своим проектам настоящих профессионалов. Его концерты стали золотым стандартом качества в музыкальной индустрии. Высокую оценку его выступлениям дают не только коллеги-музыканты, но и, конечно же, зрители.

Не пропустите!

Если вы хотите насладиться живым исполнением хитов от Гарика Сукачева и ощутить атмосферу настоящего русского рока, не упустите возможность посетить этот концерт в Санкт-Петербурге. 29 ноября в СКА Арена — это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника.