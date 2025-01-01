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Гарик Сукачёв
Киноафиша Гарик Сукачёв

Гарик Сукачёв

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Гарика Сукачева в Санкт-Петербурге

29 ноября на сцене петербургской СКА Арены пройдет большой концерт Гарика Сукачева. Этот артист — не просто музыкант, а настоящий бригадир русского рока, известный как поэт, композитор, кинорежиссер и театральный постановщик.

Творчество и команда

Гарик Сукачев всегда привлекает к своим проектам настоящих профессионалов. Его концерты стали золотым стандартом качества в музыкальной индустрии. Высокую оценку его выступлениям дают не только коллеги-музыканты, но и, конечно же, зрители.

Не пропустите!

Если вы хотите насладиться живым исполнением хитов от Гарика Сукачева и ощутить атмосферу настоящего русского рока, не упустите возможность посетить этот концерт в Санкт-Петербурге. 29 ноября в СКА Арена — это событие, которое не оставит равнодушным ни одного поклонника.

Исполнители
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
СКА Арена Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 8
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв Гарик Сукачёв

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