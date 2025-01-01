Меню
Гардения
Киноафиша Гардения

Спектакль Гардения

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательная история о женских судьбах и поиске счастья

Долгожданная премьера театра «Синий сарафан» — спектакль «Гардения» по пьесе Эльжбеты Хованец. Это история четырёх поколений женщин, каждое из которых пытается вырваться из круга повторяющихся ошибок и найти свой путь в жизни.

История о поисках себя и семейных корнях

Каждая из героинь не хочет быть похожей на свою мать, но, несмотря на все усилия, неизбежно повторяет её ошибки. Смех, слёзы, разочарования, боль и попытки найти своё место в жизни — всё это переплетается в поисках женского счастья. Спектакль о принятии и прощении — невероятно пронзительный, трогательный и сильный, но одновременно нежный и музыкальный.

Символ гардении — цветок счастья и исцеления

Цветок гардении, ставший символом спектакля, олицетворяет семейное счастье, мир и духовный рост. Этот символ в контексте спектакля отражает стремление героинь найти гармонию и обрести внутренний мир, несмотря на сложности жизни.

Режиссура Яны Гловацкой

Постановка режиссёра и хореографа Яны Гловацкой наполнена эмоциями, движением и музыкальностью. Яна Гловацкая не только поставила спектакль, но и создала художественное оформление, которое становится неотъемлемой частью истории.

Режиссер
Яна Гловацкая
В ролях
Светлана Николаева
Ольга Головина
Елена Дорофеева
Сусанна Оганисян

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
ТОК Санкт-Петербург, Садовая, 8/7, вход с Инженерной улицы
19:30 от 1200 ₽

