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Garage Fest 2025
Киноафиша Garage Fest 2025

Garage Fest 2025

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О концерте/спектакле

Garage Fest 2025 в Санкт-Петербурге

Garage Fest — это уникальный фестиваль, который объединяет музыку и автомобильный спорт. За три года своего существования он стал главным событием летнего сезона, привлекающим десятки тысяч зрителей. В этом году фестиваль обещает быть особенно ярким и запоминающимся!

Спортивная программа

В рамках фестиваля состоятся:

  • Гонка на выносливость REC Игора Драйв на 4 часа.
  • Соревнования по дрифту RDS Open.

Концертная программа

Каждый день фестиваля завершится масштабным концертом. В этом году на сцене выступят:

  • 26 июля — Ани Лорак;
  • 27 июля — Гарик Сукачёв и группа «Три дня дождя».

В предыдущие годы на сцене автодрома «Игора Драйв» выступали такие звезды, как группа «Звери», L’One, «Моя Мишель», NILETTO, Леонид Агутин и Мари Краймбрери, а также Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

Развлекательная программа

Фестиваль предлагает не только спортивные соревнования, но и разнообразные развлекательные мероприятия:

  • Выставка классических автомобилей от проекта «Автокультура»;
  • Лекции и дискуссии об истории и перспективах автомобильной индустрии;
  • Соревнования созданных студентами гоночных машин;
  • Выставка дрэгстеров и промодов для дрэг-рейсинга от проекта RDRC.

Это настоящий праздник под открытым небом для всей семьи, где занятия по душе найдут и взрослые, и дети.

Информация о билетах

Дети до 6 лет (включительно) проходят бесплатно. Для детей от 7 до 13 лет (включительно) необходим детский билет.

Типы билетов:

  • Комфорт: доступ на все концерты, в лекторий и выставочные зоны; крытая Главная трибуна (свободная рассадка); доступ на открытые дрифт-трибуны (при наличии свободных мест).
  • Стандарт: доступ на все концерты, в лекторий и выставочные зоны; крытая Главная трибуна (свободная рассадка); без доступа на открытые дрифт-трибуны.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Игора Драйв Санкт-Петербург, Приозерский р-н, Приозерское ш., 3, корп. 5
10:00 от 1500 ₽

Фотографии

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