Garage Fest — это уникальный фестиваль, который объединяет музыку и автомобильный спорт. За три года своего существования он стал главным событием летнего сезона, привлекающим десятки тысяч зрителей. В этом году фестиваль обещает быть особенно ярким и запоминающимся!
В рамках фестиваля состоятся:
Каждый день фестиваля завершится масштабным концертом. В этом году на сцене выступят:
В предыдущие годы на сцене автодрома «Игора Драйв» выступали такие звезды, как группа «Звери», L’One, «Моя Мишель», NILETTO, Леонид Агутин и Мари Краймбрери, а также Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».
Фестиваль предлагает не только спортивные соревнования, но и разнообразные развлекательные мероприятия:
Это настоящий праздник под открытым небом для всей семьи, где занятия по душе найдут и взрослые, и дети.
Дети до 6 лет (включительно) проходят бесплатно. Для детей от 7 до 13 лет (включительно) необходим детский билет.
Типы билетов:
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!