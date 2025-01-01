Garage Fest 2025 в Санкт-Петербурге

Garage Fest — это уникальный фестиваль, который объединяет музыку и автомобильный спорт. За три года своего существования он стал главным событием летнего сезона, привлекающим десятки тысяч зрителей. В этом году фестиваль обещает быть особенно ярким и запоминающимся!

Спортивная программа

В рамках фестиваля состоятся:

Гонка на выносливость REC Игора Драйв на 4 часа.

Соревнования по дрифту RDS Open.

Концертная программа

Каждый день фестиваля завершится масштабным концертом. В этом году на сцене выступят:

26 июля — Ани Лорак;

27 июля — Гарик Сукачёв и группа «Три дня дождя».

В предыдущие годы на сцене автодрома «Игора Драйв» выступали такие звезды, как группа «Звери», L’One, «Моя Мишель», NILETTO, Леонид Агутин и Мари Краймбрери, а также Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

Развлекательная программа

Фестиваль предлагает не только спортивные соревнования, но и разнообразные развлекательные мероприятия:

Выставка классических автомобилей от проекта «Автокультура»;

Лекции и дискуссии об истории и перспективах автомобильной индустрии;

Соревнования созданных студентами гоночных машин;

Выставка дрэгстеров и промодов для дрэг-рейсинга от проекта RDRC.

Это настоящий праздник под открытым небом для всей семьи, где занятия по душе найдут и взрослые, и дети.

Информация о билетах

Дети до 6 лет (включительно) проходят бесплатно. Для детей от 7 до 13 лет (включительно) необходим детский билет.

Типы билетов:

Комфорт: доступ на все концерты, в лекторий и выставочные зоны; крытая Главная трибуна (свободная рассадка); доступ на открытые дрифт-трибуны (при наличии свободных мест).

доступ на все концерты, в лекторий и выставочные зоны; крытая Главная трибуна (свободная рассадка); доступ на открытые дрифт-трибуны (при наличии свободных мест). Стандарт: доступ на все концерты, в лекторий и выставочные зоны; крытая Главная трибуна (свободная рассадка); без доступа на открытые дрифт-трибуны.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!