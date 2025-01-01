Спектакль в программе «Новые имена. Лето» — резиденции Городского театра

Представляем программу «Новые имена. Лето» — резиденцию Городского театра, в рамках которой молодые профессиональные команды демонстрируют свои спектакли на нашей сцене.

О спектакле

«Ганмухури» — это постановка, основанная на рассказах грузинских и абхазских авторов, созданная режиссёром Андреем Маником в сотрудничестве с выпускниками мастерской Н. и Г. Назаровых (Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Спектакль исследует Грузинско-Абхазский конфликт 1992 года, а также обращается к произведениям выдающихся грузинских и абхазских писателей.

Сюжет и атмосфера

В центре сюжета — трогательная история о дружбе двух девочек на фоне войны. Спектакль затрагивает темы взросления, потерь и поиска идентичности в неопределённое и тревожное время. Он создаёт атмосферу ностальгии и глубоких размышлений, погружая зрителя в мир, где прошлое и настоящее переплетаются, а простые моменты жизни обретают новое значение.

Значение спектакля

«Ганмухури» — это не просто история о дружбе, это путешествие вглубь человеческой души. Этот спектакль поднимает важные вопросы о человеческих отношениях и ценности жизни в условиях конфликта.

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение на сцене Городского театра!