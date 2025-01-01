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Gamma Jazz Джем
Билеты от 500₽
Киноафиша Gamma Jazz Джем

Gamma Jazz Джем

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Джазовый джем-сейшн в клубе Gamma More

В клубе Gamma More состоится уникальное событие для всех ценителей джаза — джем-сейшн, который обещает стать настоящим праздником музыки и вдохновения. На сцене выступят лучшие джазовые музыканты города, объединившись для создания неповторимой атмосферы и даря зрителям незабываемые впечатления.

Что вас ждет?

Гостей ждет потрясающая импровизация, яркие соло и захватывающие джазовые композиции. Вы сможете насладиться живым звучанием саксофона, трубы, пианино и барабанов. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная вечеринка, где каждый сможет стать частью процесса создания музыки!

Когда и где?

Джазовый джем-сейшн в клубе Gamma More начнется в 20:00. Не упустите возможность погрузиться в мир утонченной музыки и насладиться атмосферой живого исполнения. Это будет зажигательно, стильно и невероятно красиво.

Приходите и окунитесь в океан джаза! До встречи!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
21:00 от 500 ₽
5 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
12 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
21:00 от 500 ₽
19 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
26 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
21:00 от 500 ₽
2 сентября
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00 от 500 ₽

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