Спектакль Гамлет+Офелия

Экспериментальный спектакль по пьесе Осаму Дадзая «Новый Гамлет»

Впервые в России представляется постановка по пьесе Осаму Дадзая «Новый Гамлет». Этот автор стал символом поколения, которое после войны искало свой путь в uncertainty. Его произведения охватывают темы тревожности, саморазрушения и одиночества, при этом он делает акцент на личной уязвимости.

Новый взгляд на классический сюжет

В версии Гамлета, написанной в 1941 году, известный персонаж предстаёт по-новому: он не является ни героем, ни злодеем. Он — человек, который пытается разобраться в том, как жить, когда вокруг всё рушится и теряется способность притворяться «нормальным». На контрасте с ним — Офелия, которая, казалось бы, знает все ответы или принимает на веру традиции, которые её окружают.

Выбор за вами!

Зрителям предстоит не только принять сторону одного из героев, но и выбрать, какую версию спектакля посмотреть. Спектакль сочетает модификации драматурга с традициями японского театра, при этом включает элементы искусственного интеллекта и современных технологий. Режиссёр Георгий Безлюдных усиливает действие, отдавая целые роли персонажей технике, что порой превращает сцену в компьютерную игру.

Экспериментальность и глубокая рефлексия

Это не просто визуально выразительное произведение, но и погружение в эксперимент: как долго мы можем оставаться в условиях отсутствия коммуникации? Что происходит с нами в этот период? Можно ли вновь найти эти связи? Спектакль исследует пути общения между актёрами, персонажами и зрителем, а также между людьми.

Таким образом, постановка становится глубоким размышлением о внутренней борьбе, поиске себя и провокацией к осмыслению границ взаимодействия в современном мире.