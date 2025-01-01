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Гамлет.existenz
Киноафиша Гамлет.existenz

Спектакль Гамлет.existenz

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гамлет. Перерождение классической трагедии

В спектакле Петра Шерешевского история Гамлета, принца датского, превращается в историю современного человека. Этот Гамлет — не только герой античной трагедии, но и человек, стремящийся к осмысленной и духовной жизни, но вынужденный бороться с миром, который разрушают все его идеалы.

Человек и обстоятельства

Каждый из нас уникален, но подвержен воздействию обстоятельств, которые могут вытирать из людей человеческое начало, усиливая низменные страсти и агрессию. В этом контексте Шерешевский исследует трансформацию личности под влиянием внешних факторов и давление окружающего мира.

Театр на грани реальности и вымысла

Для передачи этих идей режиссер выбирает особую театральную форму. Камерное пространство спектакля позволяет вовлечь не только актеров, но и зрителей, стирая грани между реальностью и вымыслом. Шерешевский создает постдраматический театр, в котором зрители становятся не просто наблюдателями, но и участниками событий, разделяя с героями борьбу за самосознание.

Режиссер
Петр Шерешевский
Петр Шерешевский
В ролях
Ник Тихонов
Лидия Марковских
Надежда Черных
Виктор Гахов
Ольга Богданова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Камерный театр Малыщицкого Санкт-Петербург, Восстания, 41
19:00 от 1600 ₽

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