Спектакль Гамлет.existenz

Гамлет. Перерождение классической трагедии

В спектакле Петра Шерешевского история Гамлета, принца датского, превращается в историю современного человека. Этот Гамлет — не только герой античной трагедии, но и человек, стремящийся к осмысленной и духовной жизни, но вынужденный бороться с миром, который разрушают все его идеалы.

Человек и обстоятельства

Каждый из нас уникален, но подвержен воздействию обстоятельств, которые могут вытирать из людей человеческое начало, усиливая низменные страсти и агрессию. В этом контексте Шерешевский исследует трансформацию личности под влиянием внешних факторов и давление окружающего мира.

Театр на грани реальности и вымысла

Для передачи этих идей режиссер выбирает особую театральную форму. Камерное пространство спектакля позволяет вовлечь не только актеров, но и зрителей, стирая грани между реальностью и вымыслом. Шерешевский создает постдраматический театр, в котором зрители становятся не просто наблюдателями, но и участниками событий, разделяя с героями борьбу за самосознание.