Спектакль Гамлет.existenz

Каждый из нас уникален, но подвержен воздействию обстоятельств, которые могут вытирать из людей человеческое начало, усиливая низменные страсти и агрессию. В этом контексте Шерешевский исследует трансформацию личности под влиянием внешних факторов и давление окружающего мира.
Для передачи этих идей режиссер выбирает особую театральную форму. Камерное пространство спектакля позволяет вовлечь не только актеров, но и зрителей, стирая грани между реальностью и вымыслом. Шерешевский создает постдраматический театр, в котором зрители становятся не просто наблюдателями, но и участниками событий, разделяя с героями борьбу за самосознание.