Спектакль Гамлет

Этот спектакль станет находкой для тех, кто ищет ответы на сложные вопросы, утопает в прокрастинации или находится на распутье. Великая трагедия Шекспира обнажает глубинные противоречия между реальностью и искусством, между тем, что есть, и тем, чего, возможно, никогда не было.
Спектакль ставит под сомнение очевидность реальной жизни и предлагает взглянуть на привычное с новой, неожиданной стороны.
Рекомендуется к просмотру всем, кто готов переосмыслить привычное и открыть для себя новый взгляд на извечные вопросы бытия.