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Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Постановка
Малый театр кукол МТК 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагедия Шекспира о выборе, реальности и искусстве в Малом театре кукол

Этот спектакль станет находкой для тех, кто ищет ответы на сложные вопросы, утопает в прокрастинации или находится на распутье. Великая трагедия Шекспира обнажает глубинные противоречия между реальностью и искусством, между тем, что есть, и тем, чего, возможно, никогда не было.

Спектакль ставит под сомнение очевидность реальной жизни и предлагает взглянуть на привычное с новой, неожиданной стороны.

Постановочная группа:

  • Режиссёр: Чакчи Фросноккерс
  • Художник: Ульяна Елизарова

Актёрский состав:

  • Игорь Баянов
  • Михаил Арефьев
  • Владислав Романов
  • Николай Журавлёв
  • Аглая Жюгжда
  • Игорь Перунов
  • Анна Солодова

Рекомендуется к просмотру всем, кто готов переосмыслить привычное и открыть для себя новый взгляд на извечные вопросы бытия.

Режиссер
Чакчи Фросноккерс
В ролях
Игорь Баянов
Михаил Арефьев
Владислав Романов
Николай Журавлев
Аглая Жюгжда

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Малый театр кукол МТК Санкт-Петербург, Лиговский просп., 267, корп. 2
19:00 от 1500 ₽

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