Спектакль Гамлет

Трагедия Шекспира о выборе, реальности и искусстве в Малом театре кукол

Этот спектакль станет находкой для тех, кто ищет ответы на сложные вопросы, утопает в прокрастинации или находится на распутье. Великая трагедия Шекспира обнажает глубинные противоречия между реальностью и искусством, между тем, что есть, и тем, чего, возможно, никогда не было.

Спектакль ставит под сомнение очевидность реальной жизни и предлагает взглянуть на привычное с новой, неожиданной стороны.

Постановочная группа:

Режиссёр: Чакчи Фросноккерс

Чакчи Фросноккерс Художник: Ульяна Елизарова

Актёрский состав:

Игорь Баянов

Михаил Арефьев

Владислав Романов

Николай Журавлёв

Аглая Жюгжда

Игорь Перунов

Анна Солодова

Рекомендуется к просмотру всем, кто готов переосмыслить привычное и открыть для себя новый взгляд на извечные вопросы бытия.