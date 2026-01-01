Южноафриканская интерпретация шедевра Шекспира в «Балтийском доме»

Фред Абрахамс и Марсель Мейер, ведущие интерпретаторы пьес Уильяма Шекспира из Южной Африки, представляют свою последнюю работу — «Гамлет». Премьера этой постановки состоялась в Кейптауне в марте 2023 года и была встречена восторженными отзывами и овациями. Спектакль также дебютировал в Европе на Международном шекспировском фестивале в Румынии, где был признан одним из лучших спектаклей фестиваля.

Уникальное сочетание народного колорита и европейской традиции

Постановка «Гамлет» впечатляет гармоничным сочетанием южноафриканского колорита и европейских театральных традиций. Она создана в лучших традициях шекспировского театра, где почти все роли исполняют актеры-мужчины, а одну роль исполняет женщина.

Каждое представление — уникальное

Каждое представление «Гамлета» становится уникальным событием, поскольку создатели спектакля адаптируют его в зависимости от сценической площадки. Таким образом, зрители могут ожидать новое и эксклюзивное решение для каждого показа.

Спектакль с переводом

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». Спектакль идет с переводом, что позволяет зрителям полностью погрузиться в шекспировский мир и насладиться выдающейся интерпретацией «Гамлета».